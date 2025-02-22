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22 лютого, 07:18
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Вода, йод, горілка: як відрізнити натуральне масло від підробки

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Висока ціна не завжди означає високу якість масла.
  • Є способи перевірити якість масла вдома.
  • Найпростіше залляти продукт гарячою водою чи розтопити на пательні, підробки не витримають цієї простої перевірки. 

Висока ціна – це далеко не гарантія, що ви купуєте хороше якісне масло. Але є гарні новини: ви легко можете перевірити добросовісність свого улюбленого виробника в домашніх умовах.

Є кілька перевірених способів, які допоможуть підтвердити якість масла без лабораторних досліджень. Як скористатися ними та оцінити якість придбаного продукту – розповідає 24 Канал

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Як відрізнити масло від підробки 

  • Гаряча вода 

Хороше масло повністю розчиняється у воді, надаючи їй молочного кольору. Якщо продукт утворює осад або випадає "пластівцями" – це поганий знак про його якість. 

  • Гаряча сковорідка 

Натуральне масло просто повільно тане на сковороді, спред та інші замінники починають стріляти на всі боки та шкварчати. 

В якості масла треба бути впевненим / Фото Freepik 

  • Йод 

Розчиніть масло у воді і капніть кілька крапель йоду. Справжнє масло не вступить у реакцію, а від йоду нічого не залишиться. Якщо суміш стане бурою – краще відмовитися від споживання цього масла. 

  • Горілка 

Нагріваємо горілку до 60 градусів та заливаємо нею шматочок масла. Якщо рідина стане насиченого жовтого кольору, то в продукті є штучні барвники. 

Ви просто мусите його спробувати: пляцок "Роксолана і Сулейман", який стає популярним у мережі. 