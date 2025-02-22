Вода, йод, горілка: як відрізнити натуральне масло від підробки

Висока ціна – це далеко не гарантія, що ви купуєте хороше якісне масло. Але є гарні новини: ви легко можете перевірити добросовісність свого улюбленого виробника в домашніх умовах.

Є кілька перевірених способів, які допоможуть підтвердити якість масла без лабораторних досліджень. Як скористатися ними та оцінити якість придбаного продукту – розповідає 24 Канал.

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Як відрізнити масло від підробки

Гаряча вода

Хороше масло повністю розчиняється у воді, надаючи їй молочного кольору. Якщо продукт утворює осад або випадає "пластівцями" – це поганий знак про його якість.

Гаряча сковорідка

Натуральне масло просто повільно тане на сковороді, спред та інші замінники починають стріляти на всі боки та шкварчати.

В якості масла треба бути впевненим / Фото Freepik

Йод

Розчиніть масло у воді і капніть кілька крапель йоду. Справжнє масло не вступить у реакцію, а від йоду нічого не залишиться. Якщо суміш стане бурою – краще відмовитися від споживання цього масла.

Горілка

Нагріваємо горілку до 60 градусів та заливаємо нею шматочок масла. Якщо рідина стане насиченого жовтого кольору, то в продукті є штучні барвники.

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