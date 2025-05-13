Насолода повинна бути максимальною: як обрати стиглу та солодку полуницю

Улюблена ягода вже почала зʼявлятися на прилавках магазинів, і просто неможливо встояти перед спокусою її купити. Але оскільки її ціна ще "кусається", варто дуже ретельно підходити вибору полуниці.

Найчастіше в цей період полуниця імпортна, тож необхідно ретельно приглядатися до ягоди. Як це зробити та обирати найсолодшу полуницю – розповість 24 Канал.

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Як вибирати стиглу та солодку полуницю

Щоб обрати справді смачну полуницю, варто уважно придивитися до її зовнішнього вигляду та аромату. Стигла ягода має бути щільною, рівномірно насиченого червоного кольору — без білих або зелених ділянок.

Улюблена ягода / Фото Freepik

Якщо присутні світлі плями, це ознака того, що ягода ще недозріла. Така полуниця часто має водянисту консистенцію та кислуватий смак.

Особливо обережно слід ставитися до надто великих ягід – іноді їхній розмір досягається завдяки стимуляторам росту, і в результаті вони втрачають свій характерний аромат і смак. Справжня якісна полуниця завжди пахне яскраво та солодко. Якщо запаху майже немає, ймовірно, ягоди були зібрані зарано або мають низьку якість.

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