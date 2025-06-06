Кориця чи касія: як відрізнити натуральну пряність від дешевшого замінника

Кориця належить до найпопулярніших спецій у світі, проте багато споживачів не знають про різноманітність її різновидів. Кожен сорт може похвалитися унікальним складом, особливими властивостями та ціною.

Часто важко відрізнити справжню корицю від її підроблених аналогів. Але 24 Канал з посиланням на Ukr.Media спробує пояснити як це зробити.

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Як відрізнити справжню корицю від підробки

Купуючи корицю, споживачі повинні знати ключові ознаки, за якими можна відрізнити справжню корицю від її підробки, яку зазвичай виготовляють з касії.

Експерти радять насамперед звернути увагу на зовнішній вигляд кориці. Справжня цейлонська кориця має тонкі шари та складається переважно з декількох ніжних трубочок, вкладених одна в одну.

Увага: шматочок справжньої кориці виглядає легким і гладким. Підроблена кориця, навпаки, має товстіші, жорсткіші шматочки, які не утворюють трубочок і часто нагадують тверду, обвітрену кору.

Ще один важливий фактор – аромат. Справжня кориця випромінює м'якший, приємніший аромат з ледь помітними ванільними відтінками. І навпаки, підроблена кориця часто має більш різкий, злегка гіркуватий запах, що пояснюється наявністю кумарину, токсичної речовини, яка міститься в касії.



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Смак також є важливим критерієм. Справжня кориця має ніжний, теплий, менш гострий смак, тоді як підроблена кориця, як правило, має відчуття печіння, що супроводжується неприємною гіркотою.

Також можна провести простий тест з водою. Якщо додати щіпку порошку кориці у воду – справжня спливе на поверхню, а підроблена опуститься на дно.

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