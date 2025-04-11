Як оживити зів'ялу зелень або овочі: лайфхак на всі випадки життя

Як правило, багато споживачів купують свіжі трави в магазинах і кладуть їх у холодильник. Коли настає час використовувати їх, вони вже втрачають свою свіжість і зовнішній вигляд.

Але це не означає, що одразу треба викидати продукти, існує простий лайфхак, який допоможе повернути їм первісний привабливий вигляд. Про нього розповідає 24 Канал з посиланням на @o_gorodnik.

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Як врятувати зелень та овочі, що зів'яли

Шеф-кухар Олександр Огородник продемонстрував ефективні методи омолодження зів'ялої зелені та овочів. За його словами, процес є простим і вимагає лише двох ключових інгредієнтів: холодної води, змішаної з льодом, і дрібки солі.

Візьміть місткість з холодною водою. До неї покладіть зелень та додайте лід.

Туди ж додайте дрібку солі. Закрийте контейнер кришкою і залиште на декілька годин, або ж і на всю ніч.

Як оживити зів'ялу зелень: дивіться відео

На наступний день зелень матиме підвищену "життєздатність" і привабливий вигляд.

Також цей лайфхак можна застосовувати не лише для зелені, а й для овочів, наприклад, зів'ялої моркви, чи перцю.

А ви знаєте: яку полуницю не варто купувати.