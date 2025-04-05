Тому не варто купувати полуницю, яка не виглядає свіжою. На які ознаки звернути увагу розповідає 24 Канал.

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Яку полуницю не варто купувати

Пліснява

Купуючи ягоди, покупцям рекомендується звертати увагу на ознаки видимої плісняви. Вона може мати зміну кольору, темні плями або ділянки із зеленою чи білою пліснявою.

Якщо серед ягід, що зберігаються вдома, споживач виявляє кілька запліснявілих ягід, він може сміливо викинути уражені, а решту ягід, за умови, що на них немає видимих ознак плісняви, продовжувати споживати.

М'яка текстура

Споживачам рекомендується ретельно оглядати полуницю перед покупкою. Ідеальна полуниця повинна бути сухою, щільною, без ознак гниття, з яскраво-зеленим листям, яке не має ознак в'янення.

Покупців застерігають від купівлі м'якої полуниці з вм'ятинами або гниллю, оскільки вона може становити ризик для здоров'я, і її краще уникати для забезпечення безпеки.



Яку полуницю не варто купувати / Фото Unsplash

Неприємний запах і смак

Оцінити свіжість полуниці можна як за запахом, так і на смак. Свіжа полуниця зазвичай має м'який квітковий аромат. При виявленні будь-яких неприємних запахів або присмаків не варто вживати плоди.

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