Поэтому не стоит покупать клубнику, которая не выглядит свежей. На какие признаки обратить внимание рассказывает 24 Канал.

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Какую клубнику не стоит покупать

Плесень

Покупая ягоды, покупателям рекомендуется обращать внимание на признаки видимой плесени. Она может иметь изменение цвета, темные пятна или участки с зеленой или белой плесенью.

Если среди ягод, хранящихся дома, потребитель обнаруживает несколько заплесневелых ягод, он может смело выбросить пораженные, а остальные ягоды, при условии, что на них нет видимых признаков плесени, продолжать потреблять.

Мягкая текстура

Потребителям рекомендуется тщательно осматривать клубнику перед покупкой. Идеальная клубника должна быть сухой, плотной, без признаков гниения, с ярко-зелеными листьями, не имеющими признаков увядания.

Покупателей предостерегают от покупки мягкой клубники с вмятинами или гнилью, поскольку она может представлять риск для здоровья, и ее лучше избегать для обеспечения безопасности.



Какую клубнику не стоит покупать / Фото Unsplash

Неприятный запах и вкус

Оценить свежесть клубники можно как по запаху, так и на вкус. Свежая клубника обычно имеет мягкий цветочный аромат. При обнаружении каких-либо неприятных запахов или привкусов не стоит употреблять плоды.

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