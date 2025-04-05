Поэтому не стоит покупать клубнику, которая не выглядит свежей. На какие признаки обратить внимание рассказывает 24 Канал.
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Какую клубнику не стоит покупать
- Плесень
Покупая ягоды, покупателям рекомендуется обращать внимание на признаки видимой плесени. Она может иметь изменение цвета, темные пятна или участки с зеленой или белой плесенью.
Если среди ягод, хранящихся дома, потребитель обнаруживает несколько заплесневелых ягод, он может смело выбросить пораженные, а остальные ягоды, при условии, что на них нет видимых признаков плесени, продолжать потреблять.
- Мягкая текстура
Потребителям рекомендуется тщательно осматривать клубнику перед покупкой. Идеальная клубника должна быть сухой, плотной, без признаков гниения, с ярко-зелеными листьями, не имеющими признаков увядания.
Покупателей предостерегают от покупки мягкой клубники с вмятинами или гнилью, поскольку она может представлять риск для здоровья, и ее лучше избегать для обеспечения безопасности.
Какую клубнику не стоит покупать / Фото Unsplash
- Неприятный запах и вкус
Оценить свежесть клубники можно как по запаху, так и на вкус. Свежая клубника обычно имеет мягкий цветочный аромат. При обнаружении каких-либо неприятных запахов или привкусов не стоит употреблять плоды.
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