Жодної гіркої нотки: як вдало приготувати печінку – вийде м'яка та ніжна страва

Печінка – продукт, який викликає багато суперечок. Одні її обожнюють, інші ж уникають через специфічний смак. Проте секрет смачної та ніжної печінки полягає у правильному приготуванні.

Гіркота і тверда структура часто з’являються через неправильне приготування печінки. Багато кухарів не знають, що головне – зберегти ніжність продукту, правильно підготувавши його перед смаженням, повідомляє 24 Канал з посиланням на pysznosci. ​

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Як приготувати ніжну печінку

Перед смаженням печінку слід ретельно просушити. Це допоможе уникнути розбризкування жиру та збереже її м’якість. Щоб страва вийшла ще ніжнішою, печінку можна замаринувати. Для цього підійде олія з додаванням бальзамічного оцту – така суміш розм’якшує м’ясо та додає йому приємного аромату.

Ще один важливий момент – правильна температура. Печінку потрібно обсмажувати на добре розігрітій сковороді. Висока температура дозволяє швидко утворити рум’яну скоринку, зберігаючи соковитість всередині. Час смаження курячої печінки має бути мінімальним – лише кілька хвилин з кожного боку, щоб уникнути пересушування.

Рецепт смаженої печінки

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 400 грамів печінки (курячої або яловичої);

– 1 велика цибулина;

– 3 столові ложки борошна;

– пів чайної ложки солі;

– пів чайної ложки чорного перцю;

– пів чайної ложки сушеного часнику (за бажанням);

– 3 столові ложки рослинної олії.

Приготування:

Поріжте печінку на середні шматки, промийте та ретельно просушіть паперовим рушником. Якщо використовуєте яловичу печінку, видаліть плівку. Посипте печінку сіллю, перцем і сушеним часником. Обваляйте шматки в борошні, струшуючи зайве. Наріжте цибулю тонкими півкільцями. Розігрійте сковороду з олією до високої температури. Викладіть печінку одним шаром. Смажте на сильному вогні по дві хвилини з кожного боку, щоб утворилася золотиста скоринка. Додайте цибулю, зменшіть вогонь до середнього. Готуйте ще три хвилини, час від часу помішуючи. Зніміть з вогню, дайте печінці настоятися під кришкою п’ять хвилин.

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