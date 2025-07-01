Смак та користь на цілий рік: як закрити квасолю на зиму

Спаржева квасоля може бути не лише сезонним хітом, а й бажаним гостем на столі впродовж всього року. Заготувати її – справа найпростіших кулінарних маніпуляцій.

Стручкова або спаржева квасоля може бути окремим гарніром або чудовим доповненням до трапези – усе залежить від ваших вподобань. Обов'язково зробіть запаси на зиму, адже вони не один раз прийдуть на допомогу, розповідає 24 Канал.

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Рецепт спаржевої квасолі на зиму

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 1 банка

Інгредієнти:

– 500 грамів спаржевої квасолі;

– 1 чайна ложка солі;

– 1 чайна ложка цукру;

– 500 мілілітрів води;

– 1 чайна ложка оцту;

– 2 лаврові листки;

– 2 горошки духмяного перцю;

– 2 зубчики часнику;

– 4 перці горошком.

Приготування:

Квасолю добре промийте під проточною водою, обсушіть і наріжте на частини, зручні для розміщення у скляних банках. У каструлі закип’ятіть підсолену воду. Коли вода почне вирувати, додайте підготовлену квасолю й проваріть її приблизно 5 хвилин на помірному вогні. Потім відкиньте на друшляк. Скляні банки попередньо простерилізуйте. На дно кожної покладіть улюблені спеції, після чого щільно заповніть стручками квасолі – бажано встановлювати їх вертикально. Окремо у каструлі змішайте воду з цукром і сіллю. Доведіть до кипіння, періодично помішуючи, щоб сипучі інгредієнти повністю розчинилися. Додайте оцет, після повторного закипання дайте покипіти ще кілька хвилин і вимкніть вогонь. Гарячим маринадом залийте квасолю в банках, герметично закрутіть кришки. Обгорніть банки теплою ковдрою й залиште до повного охолодження. Зберігайте квасолю в темному та прохолодному місці.

Смачного!

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