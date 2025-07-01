Стручковая или спаржевая фасоль может быть отдельным гарниром или отличным дополнением к трапезе – все зависит от ваших предпочтений. Обязательно сделайте запасы на зиму, ведь они не один раз придут на помощь, рассказывает 24 Канал.

К теме Это вкуснее котлет и даже шашлык: отбивные с начинкой, которые хоть на праздник подавай

Рецепт спаржевой фасоли на зиму

  • Время: 1 час
  • Порций: 1 банка

Ингредиенты:
– 500 граммов спаржевой фасоли;
– 1 чайная ложка соли;
– 1 чайная ложка сахара;
– 500 миллилитров воды;
– 1 чайная ложка уксуса;
– 2 лавровых листа;
– 2 горошка душистого перца;
– 2 зубчика чеснока;
– 4 перца горошком.

Приготовление:

  1. Фасоль хорошо промойте под проточной водой, обсушите и нарежьте на части, удобные для размещения в стеклянных банках. В кастрюле вскипятите подсоленную воду. Когда вода начнет бурлить, добавьте подготовленную фасоль и проварите ее примерно 5 минут на умеренном огне. Затем откиньте на дуршлаг.

  2. Стеклянные банки предварительно простерилизуйте. На дно каждой положите любимые специи, после чего плотно заполните стручками фасоли – желательно устанавливать их вертикально.

  3. Отдельно в кастрюле смешайте воду с сахаром и солью. Доведите до кипения, периодически помешивая, чтобы сыпучие ингредиенты полностью растворились. Добавьте уксус, после повторного закипания дайте покипеть еще несколько минут и выключите огонь.

  4. Горячим маринадом залейте фасоль в банках, герметично закрутите крышки. Укутайте банки теплым одеялом и оставьте до полного остывания.

  5. Храните фасоль в темном и прохладном месте.

Приятного аппетита!

Это очень вкусно и полезно: как сделать запеченную овсянку.