Солодкі та соковиті помідори половинками: взимку в захваті від них буде кожен

Закрити томати можна по-різному: в солодкому чи кислому маринаді, по-єврейськи, зробити з них томатний сік або кетчуп. А можна трохи поекспериментувати й обрати рецепт половинками.

Соковиті й м'ясисті скибочки помідорів та кільця пікантної цибулі перетворюються на незабутнє доповнення до столу. 24 Канал з посиланням на theLime розповідає, як закрити помідори половинками. Читайте також Помідори малосольні за 3 дні: найкращий рецепт, який тільки існує Як закрити помідори половинками? Час: 1 година

1 година Порції: одна 1-літрова банка Інгредієнти:

– 8 – 12 томатів;

– 3 зубчики часнику;

– 1 цибуля;

– 10 – 15 чорних перців горошком;

– 2 чайні ложки солі;

– 2 столові ложки цукру;

– 1 чайна ложка оцту;

– 1 столова ложка рослинної олії;

– петрушка;

– любисток. Приготування: Невеликі за розміром помідори ретельно промийте в проточній воді. Потім обріжте місця кріплення плодоніжок.

Зелень сполощіть у воді, дрібно наріжте ножем. Часник і цибулю очистьте від лушпиння, часник поділіть на зубчики, поріжте не дуже дрібно. Цибулю наріжте кільцями.

На дно кожної банки викладіть трохи часнику та цибулі, чорний перець горошком, подрібнену зелень. Потім відправте в банку половинки томатів і знову шар часнику, цибулі та петрушки, а також сіль та цукор. Зверху – половинки помідорів і знову часник, цибулю та зелень.

У кожну банку влийте оцет та гарячу воду, заповнюючи банки до самого верху, прикрийте кришками.

Тепер простерилізуйте – поставте на плиту велику каструлю, на дно покладіть рушник. Поставте в неї банки з помідорами, залийте їх водою по плічка. Стерилізуйте 20 хвилин після закипання.

Акуратно вийміть банки, і закочувальним ключем закрийте їх. Переверніть догори дном і залиште до повного охолодження. Готово! Сподобався рецепт? Тоді законсервуйте і помідори чері.