Пікантний акцент до будь-якої страви: як приготувати хрустку мариновану цибулю

Маринована цибуля – це простий, але неймовірно смачний додаток до салатів, бургерів, шашлику або навіть просто як закуска. Вона виходить ніжною, хрусткою і з легким пікантним присмаком.

Цей рецепт сподобається усім, хто хоче швидко приготувати ароматну закуску без зайвого клопоту, інформує 24 Канал з посиланням на Tiktok Любов Вальц. Усього кілька інгредієнтів, мінімум часу – і у вас готова ідеальна та хрустка цибулька.

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Хрустка маринована цибуля

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 100 мілілітрів води;

– 1 чайна ложка солі;

– 1,5 столової ложки цукру;

– 2 столові ложки оцту;

– чорний перець – до смаку;

– копчена паприка – до смаку;

– 1 велика або 2 середні цибулини;

– пучок петрушки.

Приготування:

Цибулю наріжте тонкими кільцями. У чисту банку або глибоку миску викладіть шарами: спочатку цибулю, потім дрібно нарізану петрушку, знову шар цибулі. Для маринаду змішайте воду, сіль, цукор, оцет, чорний перець і копчену паприку. Ретельно перемішайте, щоб спеції повністю розчинилися. Отриманим маринадом залийте цибулю так, щоб вона була повністю покрита. Поставте в холодильник на 2 години, щоб вона добре промаринувалася. Після цього можна подавати до столу.

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