Цілим шматком чи перемолоти у фарш: як краще зберігати м'ясо у морозилці

Заморожування м'яса – чудова опція, яка дозволяє надовго зберігати продукцію та не бігти в магазин, коли в ній виникне потреба. Однак виявляється, що форма зберігання впливає на термін придатності.

Морозити м'ясо цілим шматком чи перемолоти у фарш – це справа вподобань. Однак цей вибір може вплинути на термін придатності м'яса, розповідає 24 Канал з посиланням на Ukr.Media.

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Яке м'ясо довше зберігається

Сире м'ясо може зберігатися у холодильнику до 5 днів, тому коли вам не вдається його використати, краще заморозити на майбутнє. Це дозволить скористатися свіжим м'ясом у будь-який момент.

Фарш зі свинини добре зберігається у морозилці / Фото Freepik

Яловичина може пролежати у морозилці до 9 місяців, незалежно від форми зберігання. А от зі свининою ситуація інша.

Якщо зберігати її цілими шматками, то використати м'ясо належить впродовж 2 місяців. Можна перемолоти свинину на фарш, що продовжить термін її зберігання ще на місяць, однак виходити за ці часові рамки не рекомендується.

Це насправді доволі легко: рятуємо тісто, яке не росте.