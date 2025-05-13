На грінки, в салат і просто так: як засолити червону рибу, щоб була краще за магазинну

Багато хто з досвідчених господинь відкриває для себе, що засолювання червоної риби в домашніх умовах обходиться значно дешевше, ніж придбання в магазинах. Крім того, цей метод дозволяє бути впевненими в якості та складі продукту.

Тут головне – обрати найапетитніший рецепт маринаду для лососевих. Саме таким рецептом соління червоної риби ділиться 24 Канал з посиланням на USETI.org.ua. Читайте також Ця закуска у листковому тісті стане зіркою столу: рецепт, який благатимуть всі подруги Як засолити червону рибу вдома Час: 10 хвилин (5 – 12 годин засолювання)

10 хвилин (5 – 12 годин засолювання) Порції: 1 Інгредієнти:

– 1 кілограм червоної риби (філе);

– 4 столові ложки солі;

– 2 столові ложки цукру;

– цедра одного лимона;

– 20 грамів свіжого кропу;

– 0,5 – 1 столову ложку коньяку. Приготування: Обробіть рибу. Це може бути горбуша, сьомга чи форель. Зручніше відразу готувати філе, причому середнього розміру.

Змішайте сіль та цукор і натріть рибу цією сумішшю.

Так само зробіть з подрібненою лимонною цедрою і кропом.

Натерши рибу сумішшю спецій, покладіть її в контейнер або миску і полийте коньяком. Накрийте кришкою чи харчовою плівкою, але так, щоб залишався доступ повітря.

Поставте її в холодильник. Слабосолона риба буде готова через 5 годин. Повністю просолена риба вийде за 12 годин. Смачного! Сподобався рецепт? Тоді приготуйте і найсмачнішу мариновану цибулю для шашлику.