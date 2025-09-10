Укр Рус
10 вересня, 17:29
2

Насолода з першого шматка: засолюємо червону рибу за 5 хвилин і з 3 інгредієнтів

Марта Касіянчук
Більшість людей купують слабосолону червону рибу через звичку або брак часу на приготування. Однак, мало хто знає, що процес засолювання риби вдома можна здійснити всього за кілька хвилин і з мінімум інгредієнтів.

Тільки уявіть, як зранку кладете ароматні слайси на хрусткі тости з авокадо. Уявили? Тепер дізнайтеся, як швидко засолити рибу, щоб смакувати її вже на сніданок, пише 24 Канал з посиланням на Arguments.

Як швидко й смачно засолити червону рибу?

  • Час: 5 хвилин (8 годин на засолювання)
  • Порції: 1

Інгредієнти: 
– 300 грамів риби; 
– 1 столова ложка солі; 
– 2 чайні ложки цукру.

Приготування:

  1. Помийте рибу, просушіть паперовими рушниками або серветками. 
     
  2. Змішайте сіль з цукром. Візьміть рибу й гарненько натріть соляно-цукровою сумішшю. 
     
  3. Тоді покладіть її у контейнер з кришкою шкіркою доверху. Накрийте харчовою плівкою рибу, а не сам контейнер.
     
  4. На плівку поставте щось важке, можна набрати у банку 0,5 літра води, щоб риба побула під пресом хоч 2 години. Поставте у холодильник. 
     
  5. Після того зніміть банку й закрийте контейнер кришкою. Риба буде готова через 8 годин.

Смачного!

Як приготувати намазку зі смаком червоної ікри?

Намазка зі смаком червоної ікри стрімко набирає популярності як вдалий варіант для намазування тостів і бутербродів. Вона здатна урізноманітнити повсякденну їжу та слугувати приємним сюрпризом для гостей під час святкових заходів.

До складу спреду входять оселедець, морква, плавлений сир та цибуля, змішані у блендері до однорідної маси. Готовий продукт імітує смак червоної ікри.