Більшість людей купують слабосолону червону рибу через звичку або брак часу на приготування. Однак, мало хто знає, що процес засолювання риби вдома можна здійснити всього за кілька хвилин і з мінімум інгредієнтів.

Тільки уявіть, як зранку кладете ароматні слайси на хрусткі тости з авокадо. Уявили? Тепер дізнайтеся, як швидко засолити рибу, щоб смакувати її вже на сніданок, пише 24 Канал з посиланням на Arguments.

Читайте також Дуже ароматно та тане в роті: ця намазка із сезонного овоча ніколи не набридає

Як швидко й смачно засолити червону рибу?

Час: 5 хвилин (8 годин на засолювання)

5 хвилин (8 годин на засолювання) Порції: 1

Інгредієнти:

– 300 грамів риби;

– 1 столова ложка солі;

– 2 чайні ложки цукру.

Приготування:

Помийте рибу, просушіть паперовими рушниками або серветками.

Змішайте сіль з цукром. Візьміть рибу й гарненько натріть соляно-цукровою сумішшю.

Тоді покладіть її у контейнер з кришкою шкіркою доверху. Накрийте харчовою плівкою рибу, а не сам контейнер.

На плівку поставте щось важке, можна набрати у банку 0,5 літра води, щоб риба побула під пресом хоч 2 години. Поставте у холодильник.

Після того зніміть банку й закрийте контейнер кришкою. Риба буде готова через 8 годин.

Смачного!

Як приготувати намазку зі смаком червоної ікри?

Намазка зі смаком червоної ікри стрімко набирає популярності як вдалий варіант для намазування тостів і бутербродів. Вона здатна урізноманітнити повсякденну їжу та слугувати приємним сюрпризом для гостей під час святкових заходів.

До складу спреду входять оселедець, морква, плавлений сир та цибуля, змішані у блендері до однорідної маси. Готовий продукт імітує смак червоної ікри.