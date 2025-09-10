Большинство людей покупают слабосоленую красную рыбу из-за привычки или нехватки времени на приготовление. Однако, мало кто знает, что процесс засолки рыбы дома можно осуществить всего за несколько минут и с минимум ингредиентов.

Только представьте, как утром кладете ароматные слайсы на хрустящие тосты с авокадо. Представили? Теперь узнайте, как быстро засолить рыбу, чтобы смаковать ее уже на завтрак, пишет 24 Канал со ссылкой на Arguments.

Как быстро и вкусно засолить красную рыбу?

Время: 5 минут (8 часов на засолку)

5 минут (8 часов на засолку) Порции: 1

Ингредиенты:

– 300 граммов рыбы;

– 1 столовая ложка соли;

– 2 чайные ложки сахара.

Приготовление:

Помойте рыбу, просушите бумажными полотенцами или салфетками.

Смешайте соль с сахаром. Возьмите рыбу и хорошенько натрите соляно-сахарной смесью.

Затем положите ее в контейнер с крышкой шкуркой доверху. Накройте пищевой пленкой рыбу, а не сам контейнер.

На пленку поставьте что-то тяжелое, можно набрать в банку 0,5 литра воды, чтобы рыба побыла под прессом хоть 2 часа. Поставьте в холодильник.

После того снимите банку и закройте контейнер крышкой. Рыба будет готова через 8 часов.

Приятного аппетита!

Как приготовить намазку со вкусом красной икры?

Намазка со вкусом красной икры стремительно набирает популярность как удачный вариант для намазывания тостов и бутербродов. Она способна разнообразить повседневную еду и служить приятным сюрпризом для гостей во время праздничных мероприятий.

В состав спреда входят сельдь, морковь, плавленый сыр и лук, смешанные в блендере до однородной массы. Готовый продукт имитирует вкус красной икры.