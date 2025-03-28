Не почорніють і будуть свіжими: як довго зберігати гриби у холодильнику

Гриби – чудовий додаток для безлічі страв. Але щоб вони смакували якнайкраще, потрібно потурбуватися про їх правильне зберігання.

Гриби дуже швидко можуть почорніти та зіпсуватися, якщо зберігати їх неналежним чином. Як зробити це найкраще – розповідає 24 Канал з посиланням на Ukr.Media.

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Як правильно зберігати гриби

Найкращий спосіб зберігати гриби в холодильнику, незалежно від їхнього сорту, — це помістити їх у паперовий пакет. Він чудово вбирає вологу, що допомагає грибам залишатися свіжими довший час.

Незамінний акцент / Фото Freepik

Не мийте гриби перед тим, як покласти їх у пакет. Якщо ви придбали продукт в герметичному пластиковому контейнері, вийміть їх звідти та перекладіть у паперовий пакет.

Пластикові контейнери без отворів ускладнюють вихід вологи, що може призвести до швидкого псування грибів. Важливо також зберігати гриби подалі від продуктів з сильним запахом, оскільки вони легко вбирають аромати.

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