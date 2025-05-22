Возитися не доведеться: як зберегти полуницю свіжою якнайдовше
- Для збереження свіжості полуниці рекомендується використовувати розчин яблучного оцту, занурюючи ягоди на 10 секунд.
- Після обробки розчином полуницю слід зберігати в холодильнику, що забезпечує свіжість до чотирьох днів.
Сезон полуниці зараз у розпалі, що спонукає багатьох господинь шукати ефективні методи продовження свіжості цієї улюбленої ягоди. Адже хочеться насолоджуватися полуницею якомога довше.
Є способи, як зберегти цю ягоду свіжою. Про них розповідає 24 Канал з посиланням на ua.новини.
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Як зберегти полуницю свіжою надовго
У простому, але ефективному методі збереження свіжості, споживачам рекомендується перекласти полуницю у звичайний друшляк. Наступний крок – приготування розчину яблучного оцту шляхом змішування двох столових ложок кислоти в літрі води.
Як тільки розчин буде готовий, друшляк з полуницею слід ненадовго занурити в холодну суміш, приблизно на 10 секунд. Таке швидке занурення гарантує, що ягоди будуть оброблені без надмірного замочування.
Після того, як вода повністю стече, полуницю можна покласти в миску і зберігати в холодильнику. Цей простий спосіб дозволяє зберегти ягоди свіжими протягом щонайменше чотирьох днів. Варто зазначити, що цей метод консервації також можна застосувати до інших видів ягід, зокрема малини та ожини.
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