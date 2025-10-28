Відкрита банка томатної пасти більше не цвістиме: лайфхак, який стане у пригоді усім
- Томатна паста – популярний інгредієнт, але її залишки швидко псуються.
- Достатньо одного секрету, щоб вам не довелося турбуватися про збереження свіжості томатної пасти.
Томатна паста – смачний та чудовий додаток до ваших повсякденних страв. Однак далеко не завжди потрібна вся банка продукту, і часто трапляється, що залишки швидко псуються.
Якщо ви вже відкрили томатну пасту – варто приділити увагу її правильному зберіганню, інакше продукт дуже скоро почне цвіти, і вам доведеться викидати залишки. Який простий лайфхак допоможе цього уникнути – розповідає 24 Канал з посиланням на ютуб-канал "Кухня з кишені".
Читайте також І їх роблять майже усі: головні помилки під час приготування холодцю
Як зберігати відкриту томатну пасту?
Не потрібно нічого купувати чи вдаватися до складних маніпуляцій. Усе, що вам потрібно – невелика кількість соняшникової олії.
Просто налийте її в банку до томатної пасти – і та ніколи не буде цвісти. Олія залишиться на поверхні та сформує захисну плівку. А під час приготування вам вже не треба буде додавати її на пательню.
А чим можна змастити кришку від банки – дізнайтеся з відео ютуб-каналу "У гостях у Тані".
Корисні лайфхаки
Якщо ви не купуєте рибу лише через те, що не хочете її чистити, то дізнайтеся секрет, з яким це займатиме кілька хвилин.
А ще перевірені поради гарантують, що ваші котлети не будуть розпадатися.