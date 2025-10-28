Відкрита банка томатної пасти більше не цвістиме: лайфхак, який стане у пригоді усім

Томатна паста – смачний та чудовий додаток до ваших повсякденних страв. Однак далеко не завжди потрібна вся банка продукту, і часто трапляється, що залишки швидко псуються.

Якщо ви вже відкрили томатну пасту – варто приділити увагу її правильному зберіганню, інакше продукт дуже скоро почне цвіти, і вам доведеться викидати залишки. Який простий лайфхак допоможе цього уникнути – розповідає 24 Канал з посиланням на ютуб-канал "Кухня з кишені".

Як зберігати відкриту томатну пасту?

Не потрібно нічого купувати чи вдаватися до складних маніпуляцій. Усе, що вам потрібно – невелика кількість соняшникової олії.

Просто налийте її в банку до томатної пасти – і та ніколи не буде цвісти. Олія залишиться на поверхні та сформує захисну плівку. А під час приготування вам вже не треба буде додавати її на пательню.

