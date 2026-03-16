Ідеальний швидкий сніданок з бананів за 10 хвилин: у ці оладки ви закохаєтесь
- Бананові оладки готуються за 10 хвилин, використовуючи стиглі банани, яйце, молоко або воду, цукор, борошно, розпушувач, сіль та олію.
- Рецепт розрахований на 2 порції та підходить для швидкого та смачного сніданку.
Бананові оладки – це чудова ідея для смачного сніданку. Ви приготуєте їх швидше, аніж ранкову каву!
Бананові оладки – це той сніданок, який ніколи не набридне. А зараз вони доречні як ніколи, адже це чудова нагода усміхнутися ранковому сонцю, розповідає TikTok tastenotalk.
Як приготувати смачні бананові оладки?
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 2 – 3 стиглі банани;
– 1 яйце;
– 120 мілілітрів молока або води;
– 2 – 3 столові ложки цукру;
– 150 грамів борошна;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– дрібка солі;
– олія для смаження.
Приготування:
- Підготуйте фрукти, знявши з бананів шкірку та подрібнивши їх акуратними кільцями або поздовжніми половинками.
- Для кляру ретельно збийте яйце, додавши до нього дрібку солі та цукор, після чого влийте молоко та поступово всипте просіяне з розпушувачем борошно.
- Готова суміш за консистенцією має нагадувати густе тісто для оладок, щоб воно надійно трималося на шматочках.
- Кожну частинку банана щедро вмочіть у цю масу та відправляйте на сковорідку.
- Смажте на помірному вогні, поки десерт не вкриється апетитною золотавою скоринкою з усіх боків, а потім обов'язково перекладіть на паперову серветку, щоб вона ввібрала надлишок олії.
Як зробити кляр хрусткішим?
Використання крижаної мінеральної води замість молока – це професійний секрет, який робить кляр неймовірно легким, пухким та пористим, розповідає Moje gotowanie.
Основна "фішка" полягає у бульбашках вуглекислого газу. Під час контакту з гарячою олією вони моментально розширюються, створюючи повітряну структуру, яка нагадує японську темпуру. Крім того, відсутність молочних цукрів і жирів дозволяє такій оболонці залишатися хрусткою набагато довше, не розмокаючи від вологих фруктів чи м’яса всередині.
