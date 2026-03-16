16 березня, 23:51
Ідеальний швидкий сніданок з бананів за 10 хвилин: у ці оладки ви закохаєтесь

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Бананові оладки готуються за 10 хвилин, використовуючи стиглі банани, яйце, молоко або воду, цукор, борошно, розпушувач, сіль та олію.
  • Рецепт розрахований на 2 порції та підходить для швидкого та смачного сніданку.

Бананові оладки – це чудова ідея для смачного сніданку. Ви приготуєте їх швидше, аніж ранкову каву!

Бананові оладки – це той сніданок, який ніколи не набридне. А зараз вони доречні як ніколи, адже це чудова нагода усміхнутися ранковому сонцю, розповідає TikTok tastenotalk

Як приготувати смачні бананові оладки? 

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 2 

Інгредієнти: 
– 2 – 3 стиглі банани;
–  1 яйце;
–  120 мілілітрів молока або води;
–  2 – 3 столові ложки цукру;
– 150 грамів борошна;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– дрібка солі;
– олія для смаження. 

Робимо смачний сніданок за лічені хвилини: відео 

Приготування

  1. Підготуйте фрукти, знявши з бананів шкірку та подрібнивши їх акуратними кільцями або поздовжніми половинками.
  2. Для кляру ретельно збийте яйце, додавши до нього дрібку солі та цукор, після чого влийте молоко та поступово всипте просіяне з розпушувачем борошно.
  3. Готова суміш за консистенцією має нагадувати густе тісто для оладок, щоб воно надійно трималося на шматочках.
  4. Кожну частинку банана щедро вмочіть у цю масу та відправляйте на сковорідку.
  5. Смажте на помірному вогні, поки десерт не вкриється апетитною золотавою скоринкою з усіх боків, а потім обов'язково перекладіть на паперову серветку, щоб вона ввібрала надлишок олії.

Як зробити кляр хрусткішим? 

Використання крижаної мінеральної води замість молока – це професійний секрет, який робить кляр неймовірно легким, пухким та пористим, розповідає Moje gotowanie

Основна "фішка" полягає у бульбашках вуглекислого газу. Під час контакту з гарячою олією вони моментально розширюються, створюючи повітряну структуру, яка нагадує японську темпуру. Крім того, відсутність молочних цукрів і жирів дозволяє такій оболонці залишатися хрусткою набагато довше, не розмокаючи від вологих фруктів чи м’яса всередині.

