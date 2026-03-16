Ідеальний швидкий сніданок з бананів за 10 хвилин: у ці оладки ви закохаєтесь

Бананові оладки – це чудова ідея для смачного сніданку. Ви приготуєте їх швидше, аніж ранкову каву!

Бананові оладки – це той сніданок, який ніколи не набридне. А зараз вони доречні як ніколи, адже це чудова нагода усміхнутися ранковому сонцю, розповідає TikTok tastenotalk.

Як приготувати смачні бананові оладки?

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 2 – 3 стиглі банани;

– 1 яйце;

– 120 мілілітрів молока або води;

– 2 – 3 столові ложки цукру;

– 150 грамів борошна;

– 1 чайна ложка розпушувача;

– дрібка солі;

– олія для смаження.

Приготування:

Приготування:

Підготуйте фрукти, знявши з бананів шкірку та подрібнивши їх акуратними кільцями або поздовжніми половинками. Для кляру ретельно збийте яйце, додавши до нього дрібку солі та цукор, після чого влийте молоко та поступово всипте просіяне з розпушувачем борошно. Готова суміш за консистенцією має нагадувати густе тісто для оладок, щоб воно надійно трималося на шматочках. Кожну частинку банана щедро вмочіть у цю масу та відправляйте на сковорідку. Смажте на помірному вогні, поки десерт не вкриється апетитною золотавою скоринкою з усіх боків, а потім обов'язково перекладіть на паперову серветку, щоб вона ввібрала надлишок олії.

Як зробити кляр хрусткішим?

Використання крижаної мінеральної води замість молока – це професійний секрет, який робить кляр неймовірно легким, пухким та пористим, розповідає Moje gotowanie.

Основна "фішка" полягає у бульбашках вуглекислого газу. Під час контакту з гарячою олією вони моментально розширюються, створюючи повітряну структуру, яка нагадує японську темпуру. Крім того, відсутність молочних цукрів і жирів дозволяє такій оболонці залишатися хрусткою набагато довше, не розмокаючи від вологих фруктів чи м’яса всередині.

