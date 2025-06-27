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27 червня, 22:40
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Цей десерт стане улюбленим: 2 інгредієнти – і морозиво вже у вашій морозилці

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Смачне морозиво можна зробити всього з 2 інгредієнтів. 
  • Воно смакуватиме краще, ніж придбане у магазині. 

Це чи не найпростіший рецепт морозива, який ви коли-небудь зустрічали. Однак не варто бути скептичним – його смак вас приємно здивує.

Треба не так багато, щоб у вашій морозилці опинилося смачне домашнє морозиво. Пара інгредієнтів, трішки терпіння – і за улюбленим десертом у спеку нікуди виходити не потрібно, розповідає 24 Канал з посиланням на Ukr.Media

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Рецепт морозива 

  • Час: 10 хвилин + заморожування
  • Порцій: 750 грамів 

Інгредієнти
– 500 мілілітрів кулінарних вершків (33%);
– 200 – 300 грамів згущеного молока. 

Приготування

  1. Миску та вінчики охолоджуємо у морозилці. Вершки також повинні бути щойно з холодильника. 
  2. Збиваємо вершки до стійких піків. Візьміть більшу миску, адже вершки суттєво збільшаться в обʼємі. 
  3. Поступово та акуратно додайте згущене молоко. 
  4. Перекладаємо суміш у контейнер та ставимо у морозилку мінімум на 5 годин. 

Смачного!

Стане у пригоді: як швидко розм'якшити вершкове масло. 