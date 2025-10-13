Спробуєте його лише раз – і готуватимете тільки так: чому усі так люблять фінський вінегрет
- Фінський вінегрет перетворює звичайний салат на справжній кулінарний шедевр.
- Це чудова опція на всі випадки життя та навіть до святкового столу.
Вінегрет – це легкий салат, який доречний у будь-якій ситуації. Але у фінському виконанні він перетворюється на шедевр, який захочеться повторювати знову і знову.
Фінський салат – це поєднання Шуби та Вінегрету, в якому всі акценти виражені вдало та яскраво. Не дивно, що всі так полюбили цей салат та намагаються робити його за першої ж зручної нагоди, розповідає 24 Канал з посиланням на Shuba.
Візьміть до уваги!
Для цього салату можна використати синю цибулю – так він буде смачнішим та колоритнішим, підказує портал "Господинька".
Як приготувати фінський салат?
- Час: 20 хвилин + варіння овочів
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 3 буряки;
– 4 картоплини;
– 5 морквин;
– 1 цибулина;
– 1 огірок;
– 1 яблуко;
– сіль та перець до смаку;
– 200 грамів сметани для заправки.
Приготування:
- Очистьте буряки, добре промийте й розріжте навпіл, якщо вони великі. Покладіть у каструлю, залийте водою так, щоб покривала овочі, та відваріть до м’якості.
- Воду після варіння процідіть – вона знадобиться для заправки.
- Очистьте картоплю та моркву, промийте й відваріть окремо у чистій воді до готовності.
- Цибулю очистьте від лушпиння та дрібно наріжте кубиками.
- Огірок вимийте, обріжте кінці й наріжте дрібними кубиками.
- Яблуко очистьте, видаліть серцевину та наріжте так само кубиками.
- Наріжте варені буряки, моркву та картоплю кубиками, складіть усі овочі разом з яблуком у велику миску.
- Посоліть і приправте чорним меленим перцем за смаком.
- Приготуйте заправку: змішайте сметану з двома столовими ложками бурякового відвару. Добре перемішайте.
- Якщо хочете отримати більш насичений колір, додайте трохи більше відвару.
Смачного!
