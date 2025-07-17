Один лимон та трішки цукру: рецепт найпростішого лимонаду на кожен день – це порятунок від спеки
- Рецепт домашнього лимонаду включає 1,5 літра води, 2 столові ложки цукру та 3 столові ложки лимонного соку.
- Лимонад корисніший за газовані напої і добре втамовує спрагу.
Коли на вулиці спека, так хочеться чогось прохолодного та смачного. Домашній лимонад навіть з найпростіших інгредієнтів стане чудовим рішенням, яке не створить вам багато турбот.
Лимон, цукор та вода – ось і все, що потрібно для приготування смачного домашнього лимонаду. Він корисніший за газовані напої та куди краще втамує спрагу, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".
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Як приготувати домашній лимонад?
- Час: 10 хвилин + охолодження
- Порцій: 1,5 літра води
Інгредієнти:
– 1,5 літра води;
– 2 столові ложки цукру;
– 3 столові ложки лимонного соку.
Приготування:
На суху сковороду насипте цукор і влийте столову ложку води. Прогрівайте на середньому вогні, поки цукор не карамелізується.
Отриманий сироп остудіть до кімнатної температури.
Тим часом вичавіть сік із лимона, додайте до нього залишок цукру й добре перемішайте, щоб він розчинився.
У склянку спочатку налийте охолоджений карамельний сироп, потім – лимонний сік. Долийте воду та добре перемішайте.
Подавайте напій охолодженим.
Смачного!
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