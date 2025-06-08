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8 червня, 21:40
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Ковток справжньої свіжості: найкращий цитрусовий лимонад з мʼятою

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Цитрусовий лимонад з м'ятою допомагає освіжитися у спекотний день.
  • Поєднання цитрусових та м'яти додає напою більше, ніж просто прохолоду.

Прохолодний лимонад – чи не єдина можливість врятуватися у спекотний день. Тим паче, що поєднання цитрусових та мʼяти подарує дещо більше, ніж свіжість та прохолоду.

Смачний прохолодний лимонад здатен врятувати навіть у найпекельнішу спеку. А з цим рецептом ви легко можете подбати, щоб улюблений напій завжди був у вашому холодильнику, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".

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Рецепт цитрусового лимонаду 

  • Час: 20 хвилин + 2 години
  • Порцій: 2 літри

Інгредієнти
– 1 лимон;
– 2 літри води;
– 1 апельсин;
– 5 гілочок мʼяти;
– 200 грамів цукру або меду;
– кубики льоду для подачі. 

Приготування

  1. Спочатку ретельно вимийте апельсин і лимон під проточною водою. Розріжте кожен фрукт навпіл. По одній половинці лимона й апельсина відкладаємо – вони знадобляться пізніше для подачі.

  2. Інші половинки подрібніть разом зі шкіркою, наріжте довільними шматками та помістіть у чашу блендера. Збийте до стану густого пюре.

  3. Отриману цитрусову масу перекладіть у каструлю, додайте 500 мілілітрів води. Додайте цукор або мед, перемішайте та поставте на середній вогонь. Доведіть до кипіння.

  4. Дайте сиропу покипіти близько 5 хвилин, потім зніміть з плити й залиште охолонути. Коли рідина стане теплою, накрийте ємність кришкою і дайте настоятись не менше 2 годин.

  5. Процідіть суміш через дрібне сито або кілька шарів марлі, добре відтисніть всю м’якоть. До отриманого сиропу додайте ще 1,5 літра чистої холодної води.

  6. Додайте до напою половинки лимона та апельсина, і не забудьте про лід. 

Смачного!

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