Ковток справжньої свіжості: найкращий цитрусовий лимонад з мʼятою

Смачний прохолодний лимонад здатен врятувати навіть у найпекельнішу спеку. А з цим рецептом ви легко можете подбати, щоб улюблений напій завжди був у вашому холодильнику, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".

Цікаво Найкраще, що з вами трапиться цього літа: полуничне морозиво з 5 інгредієнтів

Інгредієнти:

– 1 лимон;

– 2 літри води;

– 1 апельсин;

– 5 гілочок мʼяти;

– 200 грамів цукру або меду;

– кубики льоду для подачі.

Приготування:

Спочатку ретельно вимийте апельсин і лимон під проточною водою. Розріжте кожен фрукт навпіл. По одній половинці лимона й апельсина відкладаємо – вони знадобляться пізніше для подачі.

Інші половинки подрібніть разом зі шкіркою, наріжте довільними шматками та помістіть у чашу блендера. Збийте до стану густого пюре.

Отриману цитрусову масу перекладіть у каструлю, додайте 500 мілілітрів води. Додайте цукор або мед, перемішайте та поставте на середній вогонь. Доведіть до кипіння.

Дайте сиропу покипіти близько 5 хвилин, потім зніміть з плити й залиште охолонути. Коли рідина стане теплою, накрийте ємність кришкою і дайте настоятись не менше 2 годин.

Процідіть суміш через дрібне сито або кілька шарів марлі, добре відтисніть всю м’якоть. До отриманого сиропу додайте ще 1,5 літра чистої холодної води.