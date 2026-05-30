Це морозиво ви будете готувати все літо: рецепт, з яким впорається і дитина

Ароматне морозиво – один з головних засобів боротьби зі спекою. І якщо його зробити самому, то вийде смачніше, ніж у магазині!

Достатньо буквально кількох інгредієнтів, аби зробити смачне домашнє морозиво. Це саме той випадок, коли краще все зробити самому, а не купувати у магазині, розповідає портал "Господинька". Як зробити домашнє морозиво? Інгредієнти:

– 2 банани;

– 400 грамів полуниці;

– 2 столові ложки цукрової пудри;

– 6 – 8 столових ложок молока. Легко та смачно / Фото "Господинька" Приготування: Очистіть банани від шкірки, наріжте їх кружальцями, а промиту та обсушену полуницю розріжте навпіл. Викладіть шматочки фруктів та ягід на пласку тарілку або дошку в один шар і відправте в морозильну камеру на кілька годин до повного замерзання. Перекладіть заморожені банани й полуницю в чашу блендера, додайте цукрову пудру та влийте молоко. Збивайте всі інгредієнти на високій швидкості протягом кількох хвилин, поки маса не перетвориться на абсолютно однорідне, густе та кремове морозиво. Розкладіть готове морозиво у піали й подавайте відразу, поки воно має ніжну текстуру м'якого десерту. Якщо ви віддаєте перевагу більш щільній консистенції, перекладіть масу в контейнер і поставте в морозилку ще на 30 – 40 хвилин перед формуванням кульок.