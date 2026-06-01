М’ясо буде м’яким, як масло: потрібна лише половина ложки простого продукту

Буває прикро: м’ясо готувалося майже годину, а після першого шматочка стає зрозуміло – воно все ще жорсткувате. Особливо часто таке трапляється з яловичиною або недорогими частинами туші, які потребують більше уваги.

Та досвідчені господині давно знають маленький трюк, для якого навіть не потрібно купувати спеціальні маринади. Усе необхідне зазвичай уже стоїть на кухонній полиці. Іноді достатньо буквально половини чайної ложки, щоб м’ясо після приготування стало значно ніжнішим і соковитішим, пише Pyszności.

Читайте також Це морозиво ви будете готувати все літо: рецепт, з яким впорається і дитина

Що додати до м’яса, щоб воно швидше стало ніжним

Навіть якісний шматок м’яса після приготування іноді залишається жорсткуватим. У таких випадках багато залежить не лише від часу приготування, а й від невеликих кулінарних хитрощів.

Мʼясо вийде дуже ніжним / Фото Pixabay

Для помітного ефекту достатньо приблизно половини чайної ложки соди. Сода впливає на структуру м’яса й допомагає волокнам швидше ставати м’якшими під час смаження, тушкування або запікання. Завдяки цьому навіть менш ніжні шматки можуть вийти соковитішими й приємнішими на смак.

Водночас із содою важливо не перестаратися. Занадто велика кількість здатна вплинути на смак страви та змінити текстуру м’яса. Саме тому достатньо невеликої порції.

Що ще врятує мʼясо?

Сода не є єдиним способом зробити м’ясо ніжнішим. Важливу роль відіграє і правильний вибір частини туші. Для тривалого тушкування добре підходять шматки з більшою кількістю сполучної тканини. Під час приготування вона поступово розм’якшується і робить м’ясо соковитішим.

Попереднє обсмажування теж впливає на результат. Рум’яна скоринка допомагає зберегти смак і аромат усередині шматка, а подальше повільне приготування дозволяє волокнам поступово втрачати жорсткість.

Не менш важливий температурний режим. М’ясо зазвичай краще реагує на помірне й тривале приготування, ніж на сильний вогонь. Надто інтенсивне нагрівання може швидко висушити волокна, тоді як спокійне тушкування або запікання допомагає зберегти соковитість.