Солодкі канапки – це один зі спогадів дитинства для кожного з нас. А тепер цей тренд повертається та робить галас на весь інтернет!

Колись велику популярність мало шоколадне масло, але тепер нові вподобання – ягоди. Подаємо його з улюбленим хлібом – і хвилинка насолоди гарантована, розповідає 24 Канал з посиланням на TikTok yummy.lera. Як приготувати ожинове масло? Час : 5 хвилин

Порцій: 4 Інгредієнти:

– 100 грамів ожини або інших ягід;

– 15 – 25 грамів цукру;

– цедра половинки лимона;

– 1 чайна ложка лимонного соку;

– дрібка солі;

З'єднайте ожину з цукром, лимонною цедрою та соком. Подрібніть ягоди й проваріть на середньому вогні близько 5 хвилин. Дайте повністю охолонути. Збийте м'яке масло до пишної та світлої консистенції. Додайте охолоджену ягідну масу та дрібку солі. Ще раз збийте все разом до однорідного крему. Ожинове масло може зберігатися у холодильнику до 7 днів. Смачного!