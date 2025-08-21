Воно розриває всі тренди: готуємо ожинове масло — насолода на кожен день
- Ожинове масло – це новий тренд, який варто спробувати кожному.
- Подаємо його з улюбленим хлібом – і чудовий перекус гарантовано.
Солодкі канапки – це один зі спогадів дитинства для кожного з нас. А тепер цей тренд повертається та робить галас на весь інтернет!
Колись велику популярність мало шоколадне масло, але тепер нові вподобання – ягоди. Подаємо його з улюбленим хлібом – і хвилинка насолоди гарантована, розповідає 24 Канал з посиланням на TikTok yummy.lera.
Як приготувати ожинове масло?
- Час: 5 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 100 грамів ожини або інших ягід;
– 15 – 25 грамів цукру;
– цедра половинки лимона;
– 1 чайна ложка лимонного соку;
– дрібка солі;
– 180 грамів вершкового масла.
Приготування:
- З’єднайте ожину з цукром, лимонною цедрою та соком.
- Подрібніть ягоди й проваріть на середньому вогні близько 5 хвилин. Дайте повністю охолонути.
- Збийте м’яке масло до пишної та світлої консистенції.
- Додайте охолоджену ягідну масу та дрібку солі.
- Ще раз збийте все разом до однорідного крему.
- Ожинове масло може зберігатися у холодильнику до 7 днів.
Смачного!
