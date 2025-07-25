Як готувала бабуся: швидкий рецепт ніжних пиріжків з вишнею від Ярославського

Пиріжки з вишнею – це той смак, який повертає в такі щасливі спогади дитинства. І відтворити його дуже легко, тим паче за рецептом знаменитого шефа.

У вишневий сезон неможливо оминути увагою улюблені пиріжки, смак яких усім знайомий ще з дитинства. 24 Канал пропонує відтворити їх за рецептом знаменитого Володимира Ярославського, яким він поділився у своєму інстаграмі.

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Як приготувати пиріжки з вишнею?

Час : 2 години

: 2 години Порцій: 24 пиріжки

Інгредієнти:

– 400 мілілітрів молока;

– 1 яйце;

– 75 грамів цукру;

– 25 – 30 грамів свіжих дріжджів;

– 75 грамів масла;

– 75 мілілітрів олії;

– 700 грамів борошна;

– 5 грамів солі;

начинка:

– 1 кілограм вишень без кісточок,

– 150 грамів цукру,

– 75 грамів крохмалю.

Приготування:

У злегка підігріте молоко всипте цукор, додайте яйце, попередньо збите виделкою, та дріжджі. Перемішайте суміш і залиште в теплому місці приблизно на 15 хвилин, накривши миску рушником. Почніть поступово вводити борошно з сіллю. Замісіть м’яке, трохи липке, але податливе тісто. Поступово воно стане більш еластичним. Накрийте тісто харчовою плівкою або рушником і поставте в тепле місце приблизно на годину. Важливо, щоб у кімнаті було тепло. Якщо воно піднялося швидше, можете переходити до наступного кроку. Окремо підігрійте суміш вершкового масла та олії . Додайте її в тісто, ще раз вимісіть спочатку в мисці, а потім на робочій поверхні. Поверніть тісто до миски, накрийте й залиште ще на 30 хвилин у теплому місці. Поділіть тісто на 24 частини. Вишню проваріть з цукром, додайте крохмаль, доведіть до кипіння та охолодіть. Сформуйте пиріжки, добре защипніть краї. Відставте, щоб вони підійшли, на 30 – 40 хвилин. Змастіть пиріжки збитим яйцем з цукром, щоб утворилася скоринка. Випікайте при 200 градусах 10 хвилин.

Смачного!

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