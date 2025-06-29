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29 червня, 21:05
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Такий самий, як у дитинстві: готуємо класичний пломбір, який можна подавати улюбленими ягодами

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Класичний пломбір можна збагатити улюбленими ягодами.
  • Рецепт включає вершки, вафлі, ванілін, згущене молоко та шоколад.

Пломбір – це чудовий десерт, який влітку ніколи не втрачає актуальності. Тим паче, що його смак можна збагатити улюбленими ягодами.

Ніжний, вершковий пломбір ніколи не затримується в морозилці, тому сміливо готуйте одразу подвійну порцію. Він занурить у щасливі спогади та дасть можливість насолоджуватися моментом на повну, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".

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Рецепт пломбіру 

  • Час: 20 хвилин + застигання
  • Порцій: 4

Інгредієнти
– 500 мілілітрів вершків (33%);
– 2 вафлі;
– 2 грами ваніліну;
– 200 грамів згущеного молока;
– 20 грамів шоколаду. 

Приготування

  1. До холодних вершків додайте ванілін і збийте міксером, поки маса не стане густішою.

  2. Після цього введіть згущене молоко й продовжуйте збивати ще 2 хвилини – суміш має стати повністю однорідною.

  3. Шоколад подрібніть ножем на дрібні шматочки (не тріть на тертці!) і додайте в крем. Можна також використати родзинки, горіхи чи цукати як альтернативу.

  4. Форму вистеліть харчовою плівкою, обов’язково покриваючи і дно, і боки. На дно викладіть одну вафельну пластину, зверху вилийте кремову масу, накрийте ще однією вафлею.

  5. Поставте десерт у морозильну камеру щонайменше на 7 – 10 годин, доки він добре не застигне.

Смачного!

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