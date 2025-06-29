Такий самий, як у дитинстві: готуємо класичний пломбір, який можна подавати улюбленими ягодами

Пломбір – це чудовий десерт, який влітку ніколи не втрачає актуальності. Тим паче, що його смак можна збагатити улюбленими ягодами.

Ніжний, вершковий пломбір ніколи не затримується в морозилці, тому сміливо готуйте одразу подвійну порцію. Він занурить у щасливі спогади та дасть можливість насолоджуватися моментом на повну, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії". До теми Цей десерт стане улюбленим: 2 інгредієнти – і морозиво вже у вашій морозилці Рецепт пломбіру Час : 20 хвилин + застигання

: 20 хвилин + застигання Порцій: 4 Інгредієнти:

– 500 мілілітрів вершків (33%);

– 2 вафлі;

– 2 грами ваніліну;

– 200 грамів згущеного молока;

– 20 грамів шоколаду. Приготування: До холодних вершків додайте ванілін і збийте міксером, поки маса не стане густішою. Після цього введіть згущене молоко й продовжуйте збивати ще 2 хвилини – суміш має стати повністю однорідною. Шоколад подрібніть ножем на дрібні шматочки (не тріть на тертці!) і додайте в крем. Можна також використати родзинки, горіхи чи цукати як альтернативу. Форму вистеліть харчовою плівкою, обов’язково покриваючи і дно, і боки. На дно викладіть одну вафельну пластину, зверху вилийте кремову масу, накрийте ще однією вафлею. Поставте десерт у морозильну камеру щонайменше на 7 – 10 годин, доки він добре не застигне. Смачного! Хіт літа на сніданок: рецепт лінивих вареників з вишнею.