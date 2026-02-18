Як приготувати шаурму вдома за копійки: соковитіше, ніж у кіоску

Шаурма давно стала одним із найпопулярніших швидких перекусів. Але в домашньому виконанні вона виходить не гіршою, особливо коли соус можна налаштувати під свій смак.

Якщо вас хвилює якісний склад та довершений смак, варто приготувати шаурму самостійно, повідомляє відомий кухар Володимир Ярославський у своєму інстаграмі. Простий рецепт курки в лаваші, добре підходить для вечері або коли треба швидко нагодувати родину.

Як приготувати курку в лаваші?

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 3

Інгредієнти:

– 3 круглі лаваші;

– 4 великі курячі стегна;

– сухий часник, улюблені спеції, сіль, перець, олія до смаку; – 1 середня цибулина;

– 1 маленький кабачок;

– 1 великий болгарський перець;

– сир до смаку;

соус:

– банка густої сметани 15%;

– 1 велика столова ложка зернової гірчиці;

– 3 столові ложки соусу барбекю;

– пучок різної зелені (петрушка, кінза, зелена цибуля).

Готуємо дуже смачну шаурму вдома: відео

Приготування:

Куряче м’ясо наріжте кубиками приблизно 1,5 на 1,5 сантиметра, щедро приправте улюбленими спеціями та обсмажте на олії до готовності. На тій самій пательні окремо підрум’яньте подрібнену цибулю, потім додайте болгарський перець і цукіні, нарізані кубиками, та готуйте до м’якості. Паралельно змішайте всі інгредієнти для соусу, додайте посічену зелень і сіль. Половину лаваша змастіть соусом, викладіть курку й овочі, додайте улюблений сир і загорніть трикутником, сховавши край у "кишеньку", що утворилася. Після цього підсмажте лаваші на сухій пательні до легкого рум’янцю.

У чому найкраще маринувати курку?

Класичні варіанти – це кисломолочна основа, пише Аll recipes. Це може бути кефір, натуральний йогурт або навіть ряжанка і, звісно, майонез. Курка стає ніжнішою, варто додати сіль, чорний перець, паприку та трохи часнику.

Лимонний сік або оцет діють агресивніше. Якщо обрати кислотний маринад, до прикладу оцет чи лимон важливо не перетримати м’ясо – інакше воно стане щільним. Краще змішати лимон із оливковою олією та травами.

Соєвий соус – чудовий вибір, він одночасно солить і надає карамельного відтінку під час смаження. Якщо додати мед або трішки гірчиці, поверхня курки після духовки матиме виразну скоринку.

