Кращого перекусу просто не вигадаєш: готуємо апетитні сирні бейгли з переможницею "МастерШеф"

Є страви, в яких поєднуються лише улюблені смаки. Неймовірні сирні бейгли точно входять до цього переліку.

Сирні бейгли – чудова основа для перекусу, якого ви чекатимете з нетерпінням. 24 Канал пропонує відтворити їх за рецептом, яким поділилася переможниця "МастерШеф" Валерія Матрохіна у своєму інстаграмі.

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Рецепт сирних бейглів

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 350 грамів кисломолочного сиру;

– 1 яйце + 1 жовток;

– 80 – 100 грамів просіяного борошна;

– 1 чайна ложка розпушувача;

– сіль та перець до смаку;

– зелень та твердий сир;

– жовток та насіння кунжуту для змащування.

Приготування:

Зʼєднуємо всі інгредієнти та добре вимішуємо. Вологими руками формуємо бейгли. Змащуємо жовтком та присипаємо насінням. Викладаємо на пергамент та випікаємо 30 хвилин при 180 градусах. Подаємо з улюбленою начинкою.

Смачного!

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