23 червня, 19:42
Кращого перекусу просто не вигадаєш: готуємо апетитні сирні бейгли з переможницею "МастерШеф"
Основні тези
- Переможниця "МастерШеф" Валерія Матрохіна поділилася рецептом сирних бейглів.
- Основні інгредієнти включають кисломолочний сир, яйце, борошно, зелень і твердий сир.
Є страви, в яких поєднуються лише улюблені смаки. Неймовірні сирні бейгли точно входять до цього переліку.
Сирні бейгли – чудова основа для перекусу, якого ви чекатимете з нетерпінням. 24 Канал пропонує відтворити їх за рецептом, яким поділилася переможниця "МастерШеф" Валерія Матрохіна у своєму інстаграмі.
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Рецепт сирних бейглів
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 350 грамів кисломолочного сиру;
– 1 яйце + 1 жовток;
– 80 – 100 грамів просіяного борошна;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– сіль та перець до смаку;
– зелень та твердий сир;
– жовток та насіння кунжуту для змащування.
Приготування:
- Зʼєднуємо всі інгредієнти та добре вимішуємо.
- Вологими руками формуємо бейгли.
- Змащуємо жовтком та присипаємо насінням.
- Викладаємо на пергамент та випікаємо 30 хвилин при 180 градусах.
- Подаємо з улюбленою начинкою.
Смачного!
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