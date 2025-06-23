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23 червня, 19:42
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Кращого перекусу просто не вигадаєш: готуємо апетитні сирні бейгли з переможницею "МастерШеф"

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Переможниця "МастерШеф" Валерія Матрохіна поділилася рецептом сирних бейглів.
  • Основні інгредієнти включають кисломолочний сир, яйце, борошно, зелень і твердий сир.

Є страви, в яких поєднуються лише улюблені смаки. Неймовірні сирні бейгли точно входять до цього переліку.

Сирні бейгли – чудова основа для перекусу, якого ви чекатимете з нетерпінням. 24 Канал пропонує відтворити їх за рецептом, яким поділилася переможниця "МастерШеф" Валерія Матрохіна у своєму інстаграмі

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Рецепт сирних бейглів 

  • Час: 45 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти: 
–  350 грамів кисломолочного сиру;
– 1 яйце + 1 жовток;
– 80 – 100 грамів просіяного борошна;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– сіль та перець до смаку;
– зелень та твердий сир;
– жовток та насіння кунжуту для змащування. 

Приготування

  1. Зʼєднуємо всі інгредієнти та добре вимішуємо.
  2. Вологими руками формуємо бейгли.
  3. Змащуємо жовтком та присипаємо насінням.
  4. Викладаємо на пергамент та випікаємо 30 хвилин при 180 градусах.
  5. Подаємо з улюбленою начинкою. 

Смачного!

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