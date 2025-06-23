Сирні бейгли – чудова основа для перекусу, якого ви чекатимете з нетерпінням. 24 Канал пропонує відтворити їх за рецептом, яким поділилася переможниця "МастерШеф" Валерія Матрохіна у своєму інстаграмі.

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Рецепт сирних бейглів

  • Час: 45 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 350 грамів кисломолочного сиру;
– 1 яйце + 1 жовток;
– 80 – 100 грамів просіяного борошна;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– сіль та перець до смаку;
– зелень та твердий сир;
– жовток та насіння кунжуту для змащування.

Приготування:

  1. Зʼєднуємо всі інгредієнти та добре вимішуємо.
  2. Вологими руками формуємо бейгли.
  3. Змащуємо жовтком та присипаємо насінням.
  4. Викладаємо на пергамент та випікаємо 30 хвилин при 180 градусах.
  5. Подаємо з улюбленою начинкою.

Смачного!

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