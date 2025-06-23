Сырные бейглы – замечательная основа для перекуса, которого вы будете ждать с нетерпением. 24 Канал предлагает воспроизвести их по рецепту, которым поделилась победительница "МастерШеф" Валерия Матрохина в своем инстаграме.

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Рецепт сырных бейглов

  • Время: 45 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 350 граммов творога с творогом;
– 1 яйцо + 1 желток;
– 80 – 100 граммов просеянной муки;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
– соль и перец по вкусу;
– зелень и твердый сыр;
– желток и семена кунжута для смазывания.

Приготовление:

  1. Соединяем все ингредиенты и хорошо вымешиваем.
  2. Влажными руками формируем бейглы.
  3. Смазываем желтком и присыпаем семенами кунжута.
  4. Выкладываем на пергамент и выпекаем 30 минут при 180 градусах.
  5. Подаем с любимой начинкой.

Приятного аппетита!

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