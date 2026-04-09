Сирна паска "Рафаелло" і класична: два рецепти, які зараз особливо готують на Великдень
- Сирна паска "Рафаелло" готується з кисломолочного сиру, згущеного молока, білого шоколаду, вершкового масла, сметани, кокосової стружки і горіхів.
- Класична сирна паска містить кисломолочний сир, цукор, розтоплене вершкове масло, сметану, цукати із вишні та в'ялену вишню для декору.
Є десерти, які не потребують довгого пояснення – достатньо одного шматочка, щоб зрозуміти, чому їх готують щороку. Сирна паска саме з таких: холодна, ніжна, з виразним смаком і зовсім іншим настроєм, ніж у звичайної випічки.
Особливо зручно, що для такої паски не потрібен складний процес – більшість роботи тут робить правильна текстура і кілька годин холоду. Саме тому поруч із класичними рецептами дедалі частіше обирають нові варіанти, де знайомий смак поєднується з чимось святково незвичним – як-от кокос, білий шоколад або ніжний крем.
Цікаво Секрети, з якими паска не буде кришитися: як зберегти її м’якою навіть через кілька днів
Як приготувати сирну паску "Рафаелло" без випічки?
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 400 грамів кисломолочного сиру;
– 100 грамів згущеного молока;
– 80 грамів білого шоколаду;
– 40 грамів вершкового масла;
– 150 грамів сметани;
– 20 грамів кокосової стружки;
– 40 грамів горіхів;
– ванілін;
– білий шоколад для декору;
– мигдалеві пластівці для декору;
– кокосова стружка для декору;
– цукрова присипка для декору.
Приготування:
- Кисломолочний сир заздалегідь перебийте блендером до ніжної однорідної консистенції.
- Якщо блендера немає, перетріть його через сито.
- Перекладіть сир у глибоку миску, додайте вершкове масло кімнатної температури, сметану, ванілін і згущене молоко. Білий шоколад розтопіть у мікрохвильовці, дайте йому трохи охолонути, щоб він був теплим, а не гарячим, і додайте до сирної маси.
- Після цього ще раз ретельно перебийте все блендером щонайменше 5 хвилин, щоб маса стала повністю однорідною.
- Кокосову стружку підсмажте 1 – 2 хвилини на сухій розігрітій пательні, щоб вона стала трохи ароматнішою й злегка змінила колір.
- Пересипте її в суху тарілку та дайте охолонути.
- Горіхи також попередньо обсмажте й подрібніть. Коли кокосова стружка та горіхи охолонуть, додайте їх до сирної основи й добре перемішайте до однорідності. Форму для сирної паски застеліть марлею, попередньо змоченою у воді, щоб її було легше розрівняти.
- Форму поставте в глибоку миску верхом донизу, викладіть у неї марлю й щільно заповніть сирною масою, добре утрамбовуючи кожну ложку, щоб усередині не залишалося повітря. Поверхню розрівняйте, злегка пристукайте форму й накрийте паску краями марлі.
- Зверху поставте гніт, наприклад маленьку тарілку й банку з водою, після чого поставте всю конструкцію в холодильник на 10 – 12 годин.
- Після охолодження дістаньте паску, зніміть гніт, розгорніть марлю, обережно переверніть на тарілку й зніміть форму. Потім приберіть марлю й прикрасьте паску на свій смак.
- Для декору можете використати трохи розтопленого білого шоколаду, мигдалеві пластівці, кокосову стружку або цукрову присипку.
Що додати у класичну сирну паску?
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 500 грамів кисломолочного сиру;
– 120 грамів цукру;
– 100 грамів розтопленого вершкового масла;
– 100 грамів сметани жирністю 20 %;
– 150 грамів цукатів із вишні;
– в’ялена вишня для декору;
– декор для оздоблення.
Приготування:
- Цукати з вишні залийте окропом і залиште на кілька хвилин, щоб вони стали м’якшими. Тим часом у велику миску викладіть кисломолочний сир і злегка розімніть його виделкою.
- Додайте цукор, влийте розтоплене вершкове масло, покладіть сметану й перебийте все блендером до однорідної ніжної кремової маси.
- Після цього поверніться до цукатів: злийте воду й добре їх обсушіть. Якщо потрібно, викладіть на паперовий рушник, щоб прибрати зайву вологу.
- Додайте цукати до сирної маси й акуратно перемішайте ложкою.
- Форму для паски застеліть марлею, викладіть у неї сирну масу й добре утрамбуйте ложкою, щоб усередині не залишилося порожнин.
- Поверхню розрівняйте, зверху загорніть краї марлі, поставте тарілку й невеликий вантаж. Після цього відправте паску в холодильник на ніч.
- За цей час зайва сироватка стече, а паска добре стабілізується. Вранці дістаньте її з холодильника, злийте сироватку й обережно вийміть із форми.
- Завдяки марлі вона легко відділяється й добре тримає форму. Готову паску прикрасьте в’яленою вишнею та декором на свій смак.
Що смачного приготувати на свято?
Для дотримання традицій можна зробити красивого великоднього баранчика.
А ще ви усі будуть у захваті від соковитої шинки – треба лише правильно її замаринувати.