Сирна паска "Рафаелло" і класична: два рецепти, які зараз особливо готують на Великдень

Є десерти, які не потребують довгого пояснення – достатньо одного шматочка, щоб зрозуміти, чому їх готують щороку. Сирна паска саме з таких: холодна, ніжна, з виразним смаком і зовсім іншим настроєм, ніж у звичайної випічки.

Особливо зручно, що для такої паски не потрібен складний процес – більшість роботи тут робить правильна текстура і кілька годин холоду. Саме тому поруч із класичними рецептами дедалі частіше обирають нові варіанти, де знайомий смак поєднується з чимось святково незвичним – як-от кокос, білий шоколад або ніжний крем.

Як приготувати сирну паску "Рафаелло" без випічки?

Час: 40 хвилин

40 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 400 грамів кисломолочного сиру;

– 100 грамів згущеного молока;

– 80 грамів білого шоколаду;

– 40 грамів вершкового масла;

– 150 грамів сметани;

– 20 грамів кокосової стружки;

– 40 грамів горіхів;

– ванілін;

– білий шоколад для декору;

– мигдалеві пластівці для декору;

– кокосова стружка для декору;

– цукрова присипка для декору.

Приготування:

Кисломолочний сир заздалегідь перебийте блендером до ніжної однорідної консистенції. Якщо блендера немає, перетріть його через сито. Перекладіть сир у глибоку миску, додайте вершкове масло кімнатної температури, сметану, ванілін і згущене молоко. Білий шоколад розтопіть у мікрохвильовці, дайте йому трохи охолонути, щоб він був теплим, а не гарячим, і додайте до сирної маси. Після цього ще раз ретельно перебийте все блендером щонайменше 5 хвилин, щоб маса стала повністю однорідною. Кокосову стружку підсмажте 1 – 2 хвилини на сухій розігрітій пательні, щоб вона стала трохи ароматнішою й злегка змінила колір. Пересипте її в суху тарілку та дайте охолонути. Горіхи також попередньо обсмажте й подрібніть. Коли кокосова стружка та горіхи охолонуть, додайте їх до сирної основи й добре перемішайте до однорідності. Форму для сирної паски застеліть марлею, попередньо змоченою у воді, щоб її було легше розрівняти. Форму поставте в глибоку миску верхом донизу, викладіть у неї марлю й щільно заповніть сирною масою, добре утрамбовуючи кожну ложку, щоб усередині не залишалося повітря. Поверхню розрівняйте, злегка пристукайте форму й накрийте паску краями марлі. Зверху поставте гніт, наприклад маленьку тарілку й банку з водою, після чого поставте всю конструкцію в холодильник на 10 – 12 годин. Після охолодження дістаньте паску, зніміть гніт, розгорніть марлю, обережно переверніть на тарілку й зніміть форму. Потім приберіть марлю й прикрасьте паску на свій смак. Для декору можете використати трохи розтопленого білого шоколаду, мигдалеві пластівці, кокосову стружку або цукрову присипку.

Зустрічайте місяць із призами! У матеріалах Смачно 24 знайдіть 5 клікабельних баночок соусу й вигравайте смачні і корисні подарунки, серед яких – мультипіч Tefal. Розіграш триває з 7 квітня до 6 травня.

Що додати у класичну сирну паску?

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 500 грамів кисломолочного сиру;

– 120 грамів цукру;

– 100 грамів розтопленого вершкового масла;

– 100 грамів сметани жирністю 20 %;

– 150 грамів цукатів із вишні;

– в’ялена вишня для декору;

– декор для оздоблення.

Приготування:

Цукати з вишні залийте окропом і залиште на кілька хвилин, щоб вони стали м’якшими. Тим часом у велику миску викладіть кисломолочний сир і злегка розімніть його виделкою. Додайте цукор, влийте розтоплене вершкове масло, покладіть сметану й перебийте все блендером до однорідної ніжної кремової маси. Після цього поверніться до цукатів: злийте воду й добре їх обсушіть. Якщо потрібно, викладіть на паперовий рушник, щоб прибрати зайву вологу. Додайте цукати до сирної маси й акуратно перемішайте ложкою. Форму для паски застеліть марлею, викладіть у неї сирну масу й добре утрамбуйте ложкою, щоб усередині не залишилося порожнин. Поверхню розрівняйте, зверху загорніть краї марлі, поставте тарілку й невеликий вантаж. Після цього відправте паску в холодильник на ніч. За цей час зайва сироватка стече, а паска добре стабілізується. Вранці дістаньте її з холодильника, злийте сироватку й обережно вийміть із форми. Завдяки марлі вона легко відділяється й добре тримає форму. Готову паску прикрасьте в’яленою вишнею та декором на свій смак.

