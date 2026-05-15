Желейки з Coca-Cola без цукру: ідеальний рецепт, якщо діти люблять цей смаколик

Желейні цукерки є дуже популярними серед дітей. Однак є проблема – в них зазвичай чимало цукру. Тоді потрібно брати справи у свої руки!

Для створення улюблених желейок для дітей вам потрібно буде лише 4 інгредієнти та кілька хвилин. Потім трішки терпіння – і діти в захваті дякують вам за цукерки.

Коли желейні цукерки стали популярними?

Шлях желейних цукерок до світової популярності розпочався в середині XIX століття з появи "винних пастилок" (Wine Gums) у Великій Британії та турецького лукуму, який завезли до Європи. Проте справжнім проривом став 1864 рік, коли американський кондитер Вільям Шрафт переконав людей надсилати желейні боби (Jelly Beans) солдатам на фронт під час Громадянської війни в США, розповідає Bon appetit. Це була перша масштабна популяризація солодощів із м’якою текстурою, які легко транспортувалися і довго зберігалися.

Нова хвиля ажіотажу піднялася у 1920-х роках у Німеччині завдяки Гансу Рігелю, засновнику компанії Haribo. Він створив "Танцюючих ведмедиків" – перших у світі желейних ведмедиків на основі желатину. Хоча спочатку вони були більшими та м’якшими за сучасні аналоги, ідея фігурок у формі тварин настільки сподобалася дітям і дорослим, що за десятиліття бренд став синонімом желейних солодощів у всій Європі.

Елементарний смаколик, який став хітом

Справжня глобальна "манія" на желейки охопила світ у 1980-х роках. Саме тоді німецькі ведмедики офіційно вийшли на американський ринок, а конкуренти почали вигадувати божевільні форми: від довгих черв’ячків до яєчень та фруктів.

Технологічний прогрес дозволив зробити цукерки більш пружними та додати їм яскравих неонових кольорів, що ідеально вписувалося в естетику тогочасної попкультури.

Чи справді у Coca-Cola без цукру немає цукру?

З технічного погляду, у складі Coca-Cola Zero Sugar дійсно відсутній столовий цукор (сахароза). Замість нього виробник використовує інтенсивні підсолоджувачі – аспартам та ацесульфам калію, розповідає Healthy food. Ці речовини мають у сотні разів солодший смак, ніж цукор, тому для досягнення звичного рівня солодкості їх додають у мізерних кількостях.

Це дозволяє напою мати фактично нульову калорійність, оскільки організм або не засвоює ці сполуки, або отримує з них вкрай малу кількість енергії. Проте варто розуміти, що відсутність цукру не робить напій "водою". Окрім підсолоджувачів, у складі залишається ортофосфорна кислота, кофеїн і карамельний барвник.

Варто знати що "нульова" калорійність зумовлена і правила ми маркування. У багатьох країнах законодавство дозволяє вказувати "0", якщо вміст цукру менше ніж 0,5 грама на порцію.

Як приготувати желейки з Coca-Cola

А тепер настав час трішки чаклувати на кухні. З рецептом tak.smachno.tyt це буде швидко та приємно.

Інгредієнти:

– 500 мілілітрів Coca-Cola Zero;

– 50 грамів желатину;

– 1 чайна ложка грамів лимонної кислоти;

– 2 столові ложки стевії.

Приготування:

З’єднайте желатин із лимонною кислотою та цукром або підсолоджувачем, після чого одразу залийте суміш водою і залиште для набухання на 15 – 20 хвилин. Коли вказаний час мине, почніть прогрівати масу на мінімальному вогні, безперервно помішуючи до повного зникнення кристалів желатину. Важливо не доводити рідину до кипіння, щоб не втратити її желюючі властивості. Готовий сироп розлийте у підготовлені форми та відправте в холодильник – процес повного застигання триватиме близько години.

