Зваріть кукурудзу так – і вона буде ідеальною: найшвидший та найсмачніший спосіб

Соковита, солодка й ароматна – це про ідеально зварену кукурудзу. Але мало хто знає, як досягти саме такого результату.

Насправді це зовсім нескладно, якщо знайти правильний рецепт. 24 Канал з посиланням на українського кулінара Вадима Бжезинського розповідає, як найкраще варити кукурудзу, щоб вона була смачною і м'якою. Читайте також Сосиска в лаваші за 10 хвилин: рецепт, що виручить у потрібний момент Як зварити ідеальну кукурудзу? Час: 25 хвилин

25 хвилин Порції: 4 Інгредієнти:

– 1 літр води;

– 4 кукурудзи;

– пару гілочок тим'яну;

– 2 вершкові сирки;

– 7 – 8 перців горошком;

– сіль – на смак. Приготування: В гарячу воду додайте сир, розмішайте до повного розчинення.

Додайте сіль, перець горошком та тим'ян.

Очистьте кукурудзу і відправте в каструлю. Варіть 15 – 20 хвилин.

Подавайте її гарячою та насолоджуйтеся неповторним смаком. Готово! До теми: скільки часу готувати кукурудзу.