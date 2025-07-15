На самом деле это совсем несложно, если найти правильный рецепт. 24 Канал со ссылкой на украинского кулинара Вадима Бжезинского рассказывает, как лучше всего варить кукурузу, чтобы она была вкусной и мягкой.
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Как сварить идеальную кукурузу?
- Время: 25 минут
- Порции: 4
Ингредиенты:
– 1 литр воды;
– 4 кукурузы;
– пару веточек тимьяна;
– 2 сливочные сырка;
– 7 – 8 перцев горошком;
– соль – по вкусу.
Приготовление:
- В горячую воду добавьте сыр, размешайте до полного растворения.
- Добавьте соль, перец горошком и тимьян.
- Очистите кукурузу и отправьте в кастрюлю. Варите 15 – 20 минут.
- Подавайте ее горячей и наслаждайтесь неповторимым вкусом.
Готово!
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