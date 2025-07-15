На самом деле это совсем несложно, если найти правильный рецепт. 24 Канал со ссылкой на украинского кулинара Вадима Бжезинского рассказывает, как лучше всего варить кукурузу, чтобы она была вкусной и мягкой.

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Как сварить идеальную кукурузу?

Время: 25 минут

25 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– 1 литр воды;

– 4 кукурузы;

– пару веточек тимьяна;

– 2 сливочные сырка;

– 7 – 8 перцев горошком;

– соль – по вкусу.

Приготовление:

В горячую воду добавьте сыр, размешайте до полного растворения.

Добавьте соль, перец горошком и тимьян.

Очистите кукурузу и отправьте в кастрюлю. Варите 15 – 20 минут.

Подавайте ее горячей и наслаждайтесь неповторимым вкусом.

Готово!

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