Насправді це зовсім нескладно, якщо знайти правильний рецепт. 24 Канал з посиланням на українського кулінара Вадима Бжезинського розповідає, як найкраще варити кукурудзу, щоб вона була смачною і м'якою.

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Як зварити ідеальну кукурудзу?

  • Час: 25 хвилин
  • Порції: 4

Інгредієнти:
– 1 літр води;
– 4 кукурудзи;
– пару гілочок тим'яну;
– 2 вершкові сирки;
– 7 – 8 перців горошком;
– сіль – на смак.

Приготування:

  1. В гарячу воду додайте сир, розмішайте до повного розчинення.
  2. Додайте сіль, перець горошком та тим'ян.
  3. Очистьте кукурудзу і відправте в каструлю. Варіть 15 – 20 хвилин.
  4. Подавайте її гарячою та насолоджуйтеся неповторним смаком.

Готово!

До теми: скільки часу готувати кукурудзу.