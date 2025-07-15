Насправді це зовсім нескладно, якщо знайти правильний рецепт. 24 Канал з посиланням на українського кулінара Вадима Бжезинського розповідає, як найкраще варити кукурудзу, щоб вона була смачною і м'якою.
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Як зварити ідеальну кукурудзу?
- Час: 25 хвилин
- Порції: 4
Інгредієнти:
– 1 літр води;
– 4 кукурудзи;
– пару гілочок тим'яну;
– 2 вершкові сирки;
– 7 – 8 перців горошком;
– сіль – на смак.
Приготування:
- В гарячу воду додайте сир, розмішайте до повного розчинення.
- Додайте сіль, перець горошком та тим'ян.
- Очистьте кукурудзу і відправте в каструлю. Варіть 15 – 20 хвилин.
- Подавайте її гарячою та насолоджуйтеся неповторним смаком.
Готово!
До теми: скільки часу готувати кукурудзу.