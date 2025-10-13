Вареники та борщ – далеко не єдині страви, якими частувалися українці з давніх-давен. У нашій кулінарній традиції були присутні навіть морепродукти!

Довгий час панував міф, що свинина була основним мʼясом в українській кулінарній традиції. Однак наша культура була значно багатша, розповів 24 Каналу дослідник української кухні Всеволод Поліщук.

Завдяки історику Вадима Назаренку в руки потрапляє щоденник козацького писаря XVII – XVIII століття, де на 200 сторінок описаний побут козацької старшини. А там в трактирах подають каракатицю. Тексти Нестора-літописця, спогади французького інженера Боплана який будував укріплення Речі Посполитої, інші документи – і зустрічаєш значно більше різновидів м'яса,

– розповів дослідник.

А вдома найкраще насолоджуватися запеченими устрицями "Рокфеллер", рецептом яких поділився портал Рacific sea food.

Як приготувати устриці "Рокфеллер"?

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 8

Інгредієнти:

– 16 устриць;

– 1,5 столової ложки вершкового масла;

– 2 подрібнених зубчики часнику;

– бейбі-шпинат;

– 100 мілілітрів білого вина;

– 100 грамів панірувальних сухарів;

– 2 столові ложки тертого пармезану;

– сіль та перець до смаку

– 1 – 2 краплини абсенту.

Приготування:

Розігрійте сковорідку, розтопіть вершкове масло й обсмажте подрібнений часник до появи аромату. Додайте бейбі-шпинат і біле вино, тушкуйте суміш 5 – 6 хвилин, поки шпинат не розм’якне. Перекладіть тушкований шпинат у миску, додайте половину панірувальних сухарів і тертий пармезан. Приправте спеціями і ретельно перемішайте. Розігрійте духовку до 180 градусів. Викладіть устриці на деко, наповніть їх шпинатною начинкою та посипте залишком сухарів. Злегка скропіть устриці абсентом і запікайте 10 хвилин до утворення золотистої скоринки. Подавайте страву гарячою, супроводжуючи келихом сухого білого вина.

Смачного!

Страви з історією – це завжди смачно