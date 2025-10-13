Даже близко не вареники или борщ: чем угощали казаков в трактирах
- Казаков в трактирах угощали различными блюдами, включая морепродукты, в частности каракатицу.
- Дома предлагается приготовить устрицы "Рокфеллер" или полесские малимоны, которые являются оригинальной версией дерунов.
Вареники и борщ далеко не единственные блюда, которыми угощались украинцы с давних времен. В нашей кулинарной традиции присутствовали даже морепродукты!
Долгое время господствовал миф, что свинина была основным мясом в украинской кулинарной традиции. Однако наша культура была значительно богаче, рассказал 24 Каналу исследователь украинской кухни Всеволод Полищук.
Благодаря историку Вадиму Назаренко в руки попадает дневник казацкого писаря XVII – XVIII века, где на 200 страниц описан быт казацкой старшины. А там в трактирах подают каракатицу. Тексты Нестора-летописца, воспоминания французского инженера Боплана который строил укрепления Речи Посполитой, другие документы – и встречаешь значительно больше разновидностей мяса,
– рассказал исследователь.
А дома лучше всего наслаждаться запеченными устрицами "Рокфеллер", рецептом которых поделился портал Рacific sea food.
Как приготовить устрицы "Рокфеллер"?
- Время: 30 минут
- Порций: 8
Ингредиенты:
– 16 устриц;
– 1,5 столовой ложки сливочного масла;
– 2 измельченных зубчика чеснока;
– бейби-шпинат;
– 100 миллилитров белого вина;
– 100 граммов панировочных сухарей;
– 2 столовые ложки тертого пармезана;
– соль и перец по вкусу
– 1 – 2 капли абсента.
Приготовление:
- Разогрейте сковородку, растопите сливочное масло и обжарьте измельченный чеснок до появления аромата.
- Добавьте бейби-шпинат и белое вино, тушите смесь 5 – 6 минут, пока шпинат не размякнет.
- Переложите тушеный шпинат в миску, добавьте половину панировочных сухарей и тертый пармезан.
- Приправьте специями и тщательно перемешайте.
- Разогрейте духовку до 180 градусов. Выложите устрицы на противень, наполните их шпинатной начинкой и посыпьте остатком сухарей.
- Слегка сбрызните устрицы абсентом и запекайте 10 минут до образования золотистой корочки.
- Подавайте блюдо горячим, сопровождая бокалом сухого белого вина.
Приятного аппетита!
Блюда с историей – это всегда вкусно
Непременно попробуйте приготовить полесские малимоны.
Это оригинальная версия драников, которые благодаря картофельному пюре получаются очень пышными и нежными.