Котлет вийде вдвічі більше: що додати у фарш

Скільки б котлет не насмажити – завжди мало. Тому серед господинь існує поширена думка, що просте додавання більшої кількості фаршу може розв'язати проблему шляхом збільшення об'єму страви. Однак, все не зовсім так.

Для досягнення оптимального смаку котлети потребують більше, ніж просто м'яса. Включення додаткових інгредієнтів до м'ясного фаршу не знижує якість страви, а навпаки, покращує її смакові якості. До того ж, так ще й можна подвоїти кількість котлет, пише 24 Канал з посиланням на WomanLife.

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Що додати у фарш, щоб було вдвічі більше котлет

Досвідчені господині рекомендують додавати різні інгредієнти до фаршу, щоб не тільки збільшити об'єм, але й покращити смак, гарантуючи, що м'ясо залишиться соковитим і смачним. А для тих, хто використовує свинину, ці поради допоможуть зменшити вміст жиру.

М'ясні котлети ідеально поєднуються з овочевою основою. Наприклад, на 500 грамів фаршу можна взяти 200 грамів картоплі та 200 грамів капусти. Також має бути 100 грамів білого хліба, замоченого в молоці.



Додавання овочів до м'ясного фаршу збільшить кількість котлет в результаті / Фото Unsplash

У кулінарній розробці м'ясні котлети можна збільшити в об'ємі й шляхом додавання кабачків. Цей підхід не лише максимально використовує сезонні продукти – особливо влітку – але й пропонує поживний додаток до традиційних рецептів.

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