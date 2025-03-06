Для досягнення оптимального смаку котлети потребують більше, ніж просто м'яса. Включення додаткових інгредієнтів до м'ясного фаршу не знижує якість страви, а навпаки, покращує її смакові якості. До того ж, так ще й можна подвоїти кількість котлет, пише 24 Канал з посиланням на WomanLife.

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Що додати у фарш, щоб було вдвічі більше котлет

Досвідчені господині рекомендують додавати різні інгредієнти до фаршу, щоб не тільки збільшити об'єм, але й покращити смак, гарантуючи, що м'ясо залишиться соковитим і смачним. А для тих, хто використовує свинину, ці поради допоможуть зменшити вміст жиру.

М'ясні котлети ідеально поєднуються з овочевою основою. Наприклад, на 500 грамів фаршу можна взяти 200 грамів картоплі та 200 грамів капусти. Також має бути 100 грамів білого хліба, замоченого в молоці.



Додавання овочів до м'ясного фаршу збільшить кількість котлет в результаті / Фото Unsplash

У кулінарній розробці м'ясні котлети можна збільшити в об'ємі й шляхом додавання кабачків. Цей підхід не лише максимально використовує сезонні продукти – особливо влітку – але й пропонує поживний додаток до традиційних рецептів.

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