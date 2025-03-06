Для достижения оптимального вкуса котлеты требуют больше, чем просто мяса. Включение дополнительных ингредиентов в мясной фарш не снижает качество блюда, а наоборот, улучшает его вкусовые качества. К тому же, так еще и можно удвоить количество котлет, пишет 24 Канал со ссылкой на WomanLife.

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Что добавить в фарш, чтобы было вдвое больше котлет

Опытные хозяйки рекомендуют добавлять различные ингредиенты в фарш, чтобы не только увеличить объем, но и улучшить вкус, гарантируя, что мясо останется сочным и вкусным. А для тех, кто использует свинину, эти советы помогут уменьшить содержание жира.

Мясные котлеты идеально сочетаются с овощной основой. Например, на 500 граммов фарша можно взять 200 граммов картофеля и 200 граммов капусты. Также должно быть 100 граммов белого хлеба, замоченного в молоке.



Добавление овощей к мясному фаршу увеличит количество котлет в результате / Фото Unsplash

В кулинарной разработке мясные котлеты можно увеличить в объеме и путем добавления кабачков. Этот подход не только максимально использует сезонные продукты – особенно летом – но и предлагает питательное дополнение к традиционным рецептам.

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