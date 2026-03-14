Неочікуваний вибір Емми Стоун: які страви любить оскароносна акторка

Напередодні "Оскара" увага знову прикута до Емми Стоун – цього разу не лише через нову номінацію, а й через стабільний статус однієї з головних акторок сучасного кіно. Та поки одні обговорюють її шанси на чергову статуетку, інших цікавить значно приземленіше питання – що любить їсти зірка поза червоними доріжками.

Зокрема, багато років не втрачає цікавості тема її харчових звичок, пише Refinery. Попри статус голлівудської зірки, серед улюбленого в Емми Стоун є страви, які для багатьох можуть виявитися доволі несподіваними.

Що відомо про харчові звички оскароносної Емми Стоун?

Уже 15 березня відбудеться церемонія вручення премії "Оскар", і серед головних імен цього року знову звучить Емма Стоун. Для акторки номінація за фільм "Бугонія" стала вже п’ятою, що ще раз підкреслює її стабільну присутність серед найпомітніших постатей сучасного кіно.

У 37 років Емма Стоун має одну з найсильніших фільмографій серед акторок свого покоління. Її регулярно включають до рейтингів найуспішніших, найталановитіших і найвпливовіших зірок, а серед нагород уже є два "Оскари".

Окрему увагу привернуло й те, що американська акторка отримала одразу сім номінацій у межах премії Американської кіноакадемії, чим увійшла в історію нагороди. Емма Стоун стала другою наймолодшою людиною в історії премії, яку одночасно номінували у семи категоріях. Подібного результату раніше досягали лише одиниці. Серед відзнак – і категорія за найкращу жіночу роль, і кілька інших ключових номінацій, що відзначають внесок у кінематограф.

Поза знімальним майданчиком Емма Стоун неодноразово говорила і про свої харчові вподобання. Серед улюбленого вона називає картоплю фрі та брюссельську капусту. Акторка любить просту домашню їжу, хоча іноді обирає і дуже звичні страви – наприклад, подвійний чізбургер лише з м’ясом і булочкою, картоплю фрі та Макфлуррі з "Макдональдса".

На знімальному майданчику в неї теж є свої сталі звички – навушники і багато кофеїну. Водночас у щоденному раціоні акторки зазвичай присутні фрукти, овочі, нежирний білок і цільнозернові продукти. Вона не зосереджується на суворому підрахунку калорій і не прагне, щоб кожен прийом їжі був ідеально "правильним".

Як приготувати хрустку картоплю фрі в духовці?

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 кілограм картоплі;

– 2 столові ложки олії;

– 2 столові ложки паприки;

– 1 столову ложку сухого часнику;

– 1 столову ложку солі.

Приготування:

Картоплю наріжте брусочками однакової товщини – приблизно по 1 сантиметру. Після цього опустіть її у воду на 30 хвилин. Далі добре обсушіть рушником, щоб прибрати зайву вологу. Додайте олію, паприку, сухий часник і сіль, а тоді все ретельно перемішайте. Викладіть картоплю на деко, застелене пергаментом, так, щоб брусочки не торкалися один одного. Запікайте у духовці 30 хвилин за температури 210 градусів.

