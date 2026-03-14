Серед гастрономічних уподобань Лео найчастіше згадують прості, але добре впізнавані страви, пише People. Є кілька дрібниць з життя актора, які дивують та інтригують.

Що стоїть на столі у Леонардо Ді Капріо?

Попри беззаперечний зірковий статус, кар’єру Леонардо Ді Капріо тривалий час супроводжувала репутація одного з найвідоміших "оскарівських невдах". Для Леонардо Ді Капріо нинішня номінація за роль у фільмі "Одна битва за іншою" стала восьмою, а саму стрічку вже називають однією з найпомітніших у сезоні.

Образ актора регулярно стає темою іронії під час великих церемоній. На "Золотому глобусі" Ніккі Глейзер пожартувала про його стосунки з молодшими жінками, а далі згадала й про харчові вподобання.

Глейзер додала: "Лео, вибач, що я так пожартувала, це дешево. Я намагаюся не жартувати, але, знаєш, ми більше нічого про тебе не знаємо, друже. Більше нічого немає, відкрийся". Гумористка також зауважила, що найвідоміші ранні відповіді актора про себе датуються ще початком 1990-х. Саме тоді пролунало запитання:

Твоя улюблена їжа все ще паста, паста і ще раз паста?

– і актор із посмішкою відреагував схвальним жестом.

Серед страв, які часто пов’язують із Леонардо Ді Капріо, називають тако пупуса – традиційну страву Сальвадору. Її готують із кукурудзяного тіста, додаючи всередину сир, квасолю або м’ясо. Залежно від способу подачі це можуть бути відкриті варіанти або коржики з начинкою всередині.

Відомо також, що день Леонардо Ді Капріо часто починає з простого напою – лимонного соку, джерельної води та каєнського перцю. Такий ранковий набір давно входить до його звичних харчових звичок.

Як приготувати пасту по-тосканськи?

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 3

Інгредієнти:

– 2 курячі філе;

– 4 – 5 зубчиків часнику;

– 1 – 2 цибулини;

– 100 – 150 грамів в’ялених томатів;

– 200 мілілітрів томатного пюре;

– 150 мілілітрів вершків 33%;

– 200 мілілітрів вершків 20%;

– приблизно 50 грамів шпинату;

– приблизно 150 грамів помідорів чері;

– паста до смаку;

– пармезан до смаку;

– зелень до смаку;

– копчена сіль до смаку;

– пластівці солодкої паприки до смаку;

– орегано до смаку;

– чорний перець до смаку;

– олія для смаження.

Приготування:

Пасту відваріть так, як зазначено на пакуванні. На пательню з олією для смаження додайте пластівці солодкої паприки, копчену сіль, розчавлений часник і дрібно нарізану цибулю, після чого обсмажуйте все приблизно 2 хвилини. Далі викладіть нарізане шматочками куряче філе й готуйте ще 3 хвилини. Потім додайте подрібнені в’ялені томати, влийте томатне пюре, перемішайте і смажте ще 2 хвилини. Після цього всипте орегано, паприку, часник, сіль і чорний перець, влийте вершки, додайте помідори чері та шпинат. Усе добре перемішайте, зменште вогонь до мінімуму, накрийте кришкою й тушкуйте 8 – 10 хвилин. За бажанням разом зі шпинатом і чері можна додати трохи тертого пармезану. До готового соусу з куркою викладіть відварену пасту, перемішайте, протушкуйте ще 1 – 2 хвилини й подавайте.

