Десерт із молока і ще двох інгредієнтів: чудове доповнення до столу на Масницю

Рецепт запеченого молока доволі старий, а отже – перевірений. Воно швидко готується і завжди смакує навіть вибагливим поціновувачам солодкого.

Коли хочеться чогось шедеврально простого й витонченого, досвідчені господині повертаються до запеченого молока. Не треба витрат та зусиль – шедеври створюються майстерністю, повідомляє Тікток Smachna Dopomoha.

Як приготувати запечене молоко?

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 2 жовтки яєчні;

– 50 грамів крохмалю;

– 400 мілілітрів молока;

– підсолоджувач – до смаку.

Приготування:

У миску перекладіть жовтки, додайте крохмаль, підсолоджувач і молоко, після чого ретельно розмішайте вінчиком до повної однорідності, щоб не залишилося грудочок. Перелийте суміш у каструлю з товстим дном і поставте на середній вогонь. Постійно помішуючи, доведіть масу до стану густого заварного крему – це займе приблизно 5 хвилин активного помішування. Готову масу перекладіть у форму, накрийте харчовою плівкою в контакт і поставте в холодильник приблизно на 3 години до повного застигання. Охолоджену масу вийміть із форми та наріжте порційними шматочками – квадратами або прямокутниками, або ж одразу готуйте десерт у порційних формочках. Викладіть шматочки в чашу аерогрилю, застелену пергаментом, зверху змастіть жовтком і запікайте за температури 160 градусів протягом 15 хвилин до легкої рум’яної скоринки.

Як перевірити чи справжнє молоко?

На упаковці має бути чітко написано "молоко". Якщо бачите формулювання на кшталт "молочний напій" або "молоковмісний продукт" – це вже не молоко, пише Мilko.

Далі – склад. У якісного молока він короткий. Фактично – лише молоко. Максимум допускається вітамін D або стандартні позначки про пастеризацію. Будь-які стабілізатори, ароматизатори чи загусники – зайві.

Зверніть увагу на термін зберігання. Пастеризоване молоко зберігається кілька днів, ультрапастеризоване – кілька місяців. Це не означає, що довгий термін автоматично поганий, але "свіже" молоко не може жити пів року без обробки.

Уже вдома перевірити молоко ще простіше. Поставте його в холодильник на кілька годин. У натурального продукту зверху з’являється тонкий шар вершків – це нормальна реакція жиру.

