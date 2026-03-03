Салат "Мадам" – рецепт на щодень і на свято: максимум смаку без зайвих витрат
- Салат "Мадам" готується з курячих сердечок, маринованої цибулі, яєць і сиру, що надає йому чудовий смак без складних інгредієнтів.
- Курячі сердечка слід обсмажити на сильному вогні 3 – 4 хвилини для збереження соків, а потім додати цибулю і готувати до м'якості.
Салат "Мадам" – це варіант для тих, хто хоче подати щось небанальне, але без складних інгредієнтів. Основу складають курячі сердечка – продукт доступний та унікальний на смак.
Поєднання відварених сердечок, маринованої цибулі, яєць і сиру допоможе створити чудовий салат, повідомляє "Господинька". Салат готується без зайвих кроків і смакує всім.
Як приготувати салат "Мадам"?
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 300 грамів курячих сердець;
– 1 цибулина;
– 1 лавровий лист;
– 2 – 3 горошини запашного перцю;
– сіль до смаку;
– 4 варені яйця;
– 80 – 100 грамів твердого сиру;
– 2 столові ложки майонезу;
– 0,5 чайної ложки солі;
– 1 чайна ложка цукру;
– 2 столові ложки оцту 9%;
– окріп для заливання.
Приготування:
- Курячі сердечка акуратно очистіть від судин і залишків крові, розріжте навпіл і ретельно приберіть згустки всередині – від цього залежить і смак, і вигляд салату.
- Підготовлені сердечка перекладіть у каструлю, додайте половину цибулини, лавровий лист і кілька горошин запашного перцю, злегка підсоліть, залийте водою, поставте на вогонь і варіть приблизно 30 хвилин до готовності.
- Другу половину цибулини наріжте тонкими четвертькільцями, перекладіть у мисочку й зробіть простий маринад – додайте 0,5 чайної ложки солі, 1 чайну ложку цукру та 2 столові ложки оцту 9%, залийте окропом, обережно перемішайте й залиште маринуватися на той час, поки варяться сердечка.
- Тим часом візьміть варені яйця, повністю охолодіть, очистіть і наріжте дрібним кубиком, після чого в салатник викладіть яйця, готові й охолоджені сердечка та мариновану цибулю.
- Додайте твердий сир, натертий на великій тертці, заправте майонезом і акуратно все перемішайте – салату достатньо кількох хвилин, щоб смаки поєдналися, і можна подавати.
- За бажанням додайте щось своє – наприклад, трохи часнику, зелений горошок або свіжий огірок.
Як швидко приготувати курячі серця?
У кожного сердечка необхідно зняти зайвий жир, плівочки, а тоді воно розрізається навпіл, пише Fabbers. Так вони прогріваються рівномірно й не потребують довгого томління. Далі їх необхідно промити і обов’язково викласти на паперовий рушник. Волога на поверхні не дає красивої скоринки й змушує м’ясо більше тушкуватися, ніж смажитися.
Найшвидший спосіб – обсмажити на сильному вогні 3 – 4 хвилини, щоб запечатати соки, посолити вже після першої хвилі обсмажування. Можна додати цибулю півкільцями й готувати ще кілька хвилин до м’якості.
Якщо потрібно ще швидше, виручає мультиварка або скороварка, але й на плиті реально зробити ідеально. Головний маркер готовності простий – сердечка легко проколюються виделкою, але не розсипаються, а соус не водянистий.
