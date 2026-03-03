Укр Рус
Новини Смачно Салати і закуски Салат "Мадам" – рецепт на щодень і на свято: максимум смаку без зайвих витрат
3 березня, 15:33
3

Салат "Мадам" – рецепт на щодень і на свято: максимум смаку без зайвих витрат

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Салат "Мадам" готується з курячих сердечок, маринованої цибулі, яєць і сиру, що надає йому чудовий смак без складних інгредієнтів.
  • Курячі сердечка слід обсмажити на сильному вогні 3 – 4 хвилини для збереження соків, а потім додати цибулю і готувати до м'якості.

Салат "Мадам" – це варіант для тих, хто хоче подати щось небанальне, але без складних інгредієнтів. Основу складають курячі сердечка – продукт доступний та унікальний на смак.

Поєднання відварених сердечок, маринованої цибулі, яєць і сиру допоможе створити чудовий салат, повідомляє "Господинька". Салат готується без зайвих кроків і смакує всім. 

Цікаво Такої смачної намазки на хліб ще не куштували: як приготувати швидку закуску з консерви 

Як приготувати салат "Мадам"? 

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 4 

Інгредієнти: 
– 300 грамів курячих сердець; 
– 1 цибулина; 
– 1 лавровий лист; 
– 2 – 3 горошини запашного перцю; 
– сіль до смаку; 
– 4 варені яйця; 
– 80 – 100 грамів твердого сиру; 
– 2 столові ложки майонезу; 
– 0,5 чайної ложки солі; 
– 1 чайна ложка цукру; 
– 2 столові ложки оцту 9%; 
– окріп для заливання. 

Ідеальний смак без зайвих зусиль / Колаж 24 Каналу

Приготування:

  1. Курячі сердечка акуратно очистіть від судин і залишків крові, розріжте навпіл і ретельно приберіть згустки всередині – від цього залежить і смак, і вигляд салату.
  2. Підготовлені сердечка перекладіть у каструлю, додайте половину цибулини, лавровий лист і кілька горошин запашного перцю, злегка підсоліть, залийте водою, поставте на вогонь і варіть приблизно 30 хвилин до готовності.
  3. Другу половину цибулини наріжте тонкими четвертькільцями, перекладіть у мисочку й зробіть простий маринад – додайте 0,5 чайної ложки солі, 1 чайну ложку цукру та 2 столові ложки оцту 9%, залийте окропом, обережно перемішайте й залиште маринуватися на той час, поки варяться сердечка.
  4. Тим часом візьміть варені яйця, повністю охолодіть, очистіть і наріжте дрібним кубиком, після чого в салатник викладіть яйця, готові й охолоджені сердечка та мариновану цибулю.
  5. Додайте твердий сир, натертий на великій тертці, заправте майонезом і акуратно все перемішайте – салату достатньо кількох хвилин, щоб смаки поєдналися, і можна подавати.
  6. За бажанням додайте щось своє – наприклад, трохи часнику, зелений горошок або свіжий огірок. 

Як швидко приготувати курячі серця? 

У кожного сердечка необхідно зняти зайвий жир, плівочки, а тоді воно розрізається навпіл, пише Fabbers. Так вони прогріваються рівномірно й не потребують довгого томління. Далі їх необхідно промити і обов’язково викласти на паперовий рушник. Волога на поверхні не дає красивої скоринки й змушує м’ясо більше тушкуватися, ніж смажитися. 

Найшвидший спосіб – обсмажити на сильному вогні 3 – 4 хвилини, щоб запечатати соки, посолити вже після першої хвилі обсмажування. Можна додати цибулю півкільцями й готувати ще кілька хвилин до м’якості. 

Якщо потрібно ще швидше, виручає мультиварка або скороварка, але й на плиті реально зробити ідеально. Головний маркер готовності простий – сердечка легко проколюються виделкою, але не розсипаються, а соус не водянистий.

Що смачного приготувати? 