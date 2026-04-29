Таке смаження робить деруни неїстівними: яку помилку часто роблять усі

Деруни – це страва, яка часто опиняється на столах українців. Саме тому дуже важливо знати, як завжди отримувати ідеальний результат.

Смаження – це фінальний етап приготування дерунів, помилка під час якого зведе нанівець усі зусилля. Чого важливо уникати – розповідає "Любимівська кухня".

Читайте також Їжа прилипає до фольги не випадково: матовий чи блискучий бік має бути всередині

На якому вогні правильно смажити деруни?

Хрустка скоринка – це те, за що усі так люблять деруни. Однак у погоні за нею їх часто смажать на великому вогні. У результаті ззовні вони виходять пересмаженими, а всередині – сирими.

Деруни потрібно смажити лише на середньому вогні, по 3 – 4 хвилини з кожного боку. Якщо ви переживаєте, що вони не просмажаться, то просто зробіть картопляні млинці тоншими.

Як приготувати деруни?

Головний секрет знаємо – нумо готувати. Найлегше це буде зробити за простим рецептом порталу Pysznosci.

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 кілограм картоплі;

– 1 – 2 яйця;

– 3 – 4 столові ложки борошна;

– 1 столова ложка вершків для кремовості;

– сіль і перець до смаку;

– цибуля (за бажанням);

– олія для смаження.

Приготування:

Очистьте картоплю та натріть її на дрібній тертці або подрібніть за допомогою кухонного комбайна. Залиште масу на 5 хвилин, не перемішуючи, після чого обережно злийте рідину, що відокремилася. Додайте до картоплі яйце, борошно, подрібнену цибулю та, за бажанням, трохи вершків для ніжнішої консистенції. Ретельно вимішайте тісто, приправивши його сіллю та меленим перцем. На добре розігріту сковорідку з олією викладайте невеликі порції маси, формуючи тонкі млинці, і смажте їх до появи апетитної золотої скоринки з обох боків. Готову страву на кілька хвилин перекладіть на паперовий рушник, щоб позбутися надлишків жиру перед подачею.

Який секрет про деруни варто знати?

Якщо ви хочете отримати справді неймовірний результат, то можна відмовитися від використання яєць. Краще спрацює кукурудзяне борошно – так текстура вийде ніжнішою.

А ще варто правильно обирати картоплю. Вона повинна бути крохмалистою, щоб не вбирала олію і забезпечила той самий хрускіт.