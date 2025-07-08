Виявляється, різниця є: якою стороною треба стелити фольгу

У повсякденній кухонній практиці алюмінієва фольга широко використовується, особливо для запікання в духовці. Однак, залишається відкритим питання: що стоїть за різним виглядом її двох сторін.

Одна сторона має "спокійний" вигляд з приглушеним матовим покриттям, тоді як протилежна – більш яскрава і глянцева. Ці відмінні риси фольги значною мірою впливають і на приготування, розповідає 24 Канал з посиланням на UA.Press.

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Якою зі сторін правильно класти фольгу

Досвідчені кухарі наголошують на важливості використання лише матового боку алюмінієвої фольги під час приготування їжі. Вони пояснюють, що цей бік необхідний для ефективного перерозподілу тепла та збереження соковитості страви.

Тим часом глянцевий бік фольги може безпечно торкатися їжі, не прилипаючи до неї.

Різниця в результаті не завжди помітна, тому можна використовувати фольгу будь-якою стороною, особливо якщо не прагнете досягти особливих ефектів. Просто будьте готовими, якщо постелите лист фольги матовою стороною – їжа може прилипнути.

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