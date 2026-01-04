Її готують на Водохреще: класичний рецепт "голодної куті"

Вже незабаром віряни святкуватимуть Водохреще, тож настане час знову приготувати знамениту кутю. Однак цього разу вона повинна бути інакшою, аніж на Святвечір.

"Голодна" кутя отримала таку назву через те, що повинна бути пісною, адже перед Водохрещем є одноденний піст. Зазвичай її готують лише із зерна і меду, однак є й інші опції. 24 Канал пропонує взяти до уваги рецепт ВВС.

Рецепт "голодної" куті

Час : 30 хвилин + замочування пшениці

: 30 хвилин + замочування пшениці Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 склянка пшениці;

– 2 – 3 склянки води;

– 1 столова ложка олії;

– 100 грамів маку;

– 100 грамів родзинок (за бажанням);

– 100 грамів горіхів (за бажанням);

– 2 –3 столові ложки меду.

Приготування:

Промийте пшеницю під проточною водою та залиште замочуватися у холодній воді на кілька годин, а краще – на ніч. Потім зваріть її, додавши дрібку солі та столову ложку олії. Поки пшениця вариться, підготуйте мак. Для цього промийте його кілька разів у холодній воді, поставте на невеликий вогонь і помішуйте, поки мак не підсохне та не стане світло-сірого відтінку. Перетріть мак за допомогою блендера, кавомолки, м'ясорубки або більш традиційно – у макітрі. До звареної пшениці додайте перетертий мак, дрібно нарізані горіхи, родзинки та мед. Якщо суміш виходить надто густою, розведіть її водою або узваром. Ретельно перемішайте всі інгредієнти та подавайте страву на святковий стіл.

Смачного!

