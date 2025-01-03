Цю страву по праву можна вважати справжнім делікатесом. Відповідально поставтеся до вибору продукту, найкраще обирати підчеревину з м'ясним прошарком. А коли цю справу буде зроблено, 24 Канал пропонує дотримуватися рецепту та порад порталу Bene Gusto.

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Рецепт запеченого сала

Час : 1 година 10 хвилин + маринування

: 1 година 10 хвилин + маринування Порцій: 8

Інгредієнти:

– 1 кілограм сала з підчеревини;

– 2 чайні ложки солі;

– 2 чайні ложки суміші перців;

– 5 – 6 зубчиків часнику;

– вода.

Приготування:

Сало натріть сумішшю солі та перців. Часник пропустіть через прес і рівномірно розподіліть по поверхні сала. Накрийте посуд плівкою і залиште маринуватися протягом 6 – 8 годин. Поставте сало в духовку, розігріту до 180 градусів. У форму додайте трохи води, щоб вона покривала третину висоти сала. Спочатку запікайте під фольгою 30 хвилин. Потім зніміть фольгу і продовжуйте запікати ще 20 хвилин. Після цього переверніть шматок сала на інший бік і запікайте ще 20 хвилин. Перед подачею охолодіть сало в холодильнику.

Смачного!

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