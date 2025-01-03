Цю страву по праву можна вважати справжнім делікатесом. Відповідально поставтеся до вибору продукту, найкраще обирати підчеревину з м'ясним прошарком. А коли цю справу буде зроблено, 24 Канал пропонує дотримуватися рецепту та порад порталу Bene Gusto.
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Рецепт запеченого сала
- Час: 1 година 10 хвилин + маринування
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 1 кілограм сала з підчеревини;
– 2 чайні ложки солі;
– 2 чайні ложки суміші перців;
– 5 – 6 зубчиків часнику;
– вода.
Приготування:
Сало натріть сумішшю солі та перців. Часник пропустіть через прес і рівномірно розподіліть по поверхні сала. Накрийте посуд плівкою і залиште маринуватися протягом 6 – 8 годин.
Поставте сало в духовку, розігріту до 180 градусів. У форму додайте трохи води, щоб вона покривала третину висоти сала.
Спочатку запікайте під фольгою 30 хвилин. Потім зніміть фольгу і продовжуйте запікати ще 20 хвилин.
Після цього переверніть шматок сала на інший бік і запікайте ще 20 хвилин.
Перед подачею охолодіть сало в холодильнику.
Смачного!
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